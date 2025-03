Io… Riccardo Cocciante: quando la musica diventa ricordo e il tempo non esiste

Riccardo Cocciante live. Ieri, martedì 11 marzo 2025, è andato in scena il secondo dei concerti al Teatro Tam degli Arcimboldi di Milano: Io… Riccardo Cocciante.

Assistere a un concerto del Maestro Riccardo Cocciante in questo periodo storico è quasi un’esperienza metafisica… È un tuffo in altri tempi che, in realtà, non sono affatto altri tempi, perché sono eterni. Sono quelli in cui il tempo è scandito dalle canzoni e dai ricordi più che dalla fretta e dai minuti di un contenuto social o di un suono su TikTok.

Le canzoni, così come i ricordi, sono parte di noi.

Ed è così che il pubblico giunto al teatro – completamente pieno – ha intrapreso un viaggio nel repertorio di questo cantautore, capace di cantare l’amore e l’amicizia, ma non solo. Lo ha fatto attraverso alcune caratteristiche fondamentali: malinconia, spensieratezza, rabbia e delicatezza. Tutti elementi che oggi si fatica a trovare nel mondo della musica perché non c’è tempo per coltivare artisti così e gli artisti stessi sono vittime di ansie e frette troppo grandi per riuscire a trovare il coraggio di scrivere canzoni di questa portata.

Riccardo cocciante live, concerti senza tempo

La musica di Riccardo Cocciante è senza tempo ma appare quasi aliena in questi tempi distratti. La sua è musica che richiede attenzione e predisposizione all’ascolto.

Tempi alieni come quelli della prima canzone in scaletta, Ora che sono luce, brano che, non a caso, appartiene a un disco di rock progressivo, Mu. Un album che racconta di un continente antico e molto diverso da quello attuale. Un tempo e un disco in cui, dopo il tentativo dei discografici di fargli cambiare nome in Riccardo Conte, il cantautore era diventato Richard Cocciante. Solo qualche anno dopo avrebbe preteso di tornare al suo vero nome e di vederlo stampato sui dischi.

La prima parte della scaletta spazia tra brani per intenditori come Ammassati e distanti (1993), Il mio nome è Riccardo (1987), Uniti no e Un buco nel cuore (entrambe quest’ultime contenute nell’album del 1982 che consolidò il suo sodalizio con Mogol).

Poi arrivano le canzoni note a tutti e, per chi non le conoscesse, sicuramente da riscoprire. Brani come Cervo a primavera, Celeste nostalgia, Poesia e Questione di Feeling.

I momenti da applausi a scena aperta sono tanti, ma sicuramente quelli più potenti sono legati alle canzoni che tutti porteremo per sempre con noi: Quando finisce un amore, Bella senz’anima e Margherita. Quest’ultima, richiesta a gran voce dal pubblico, scatena una standing ovation.

UN grazie a chi contribuisce a rendere eterna la sua musica

Riccardo Cocciante parla il giusto e, quando lo fa, è spesso per raccontare storie e, soprattutto, per ringraziare. Ringrazia i 15 musicisti con lui sul palco, ringrazia spesso il pubblico e si stupisce sinceramente del loro affetto. Ringrazia anche Fiorella Mannoia e Laura Pausini perché, con le loro versioni di Margherita e Io canto, hanno permesso alla sua musica di continuare a vivere e rigenerarsi: “Io ringrazio queste persone perché fanno crescere queste canzoni e le canzoni esistono ancora anche grazie a loro”.

Dopo aver cantato A mano a mano, il Maestro spiega perché molti la considerano un brano di Rino Gaetano. I due artisti erano in tour insieme e avevano deciso di reinterpretare un brano dell’altro a modo proprio, senza paletti. Cocciante faceva Aida dal repertorio di Gaetano, mentre Rino cantava A mano a mano in versione più rock. Quella reinterpretazione divenne un successo e Cocciante, per onorare questa storia, ha deciso di proporla anche in questa veste sul palco. A sorpresa arriva Achille Lauro per un duetto speciale.

Io cocciante, un tempio per i ricordi

In questa serata, voltandomi e guardandomi attorno, ho visto diverse sorrisi e lacrime. Ho visto tante persone perdersi nei momenti andati del loro percorso e altre che combattono le proprie guerre personali, anche quelle più dure, le ho viste commuoversi perché probabilmente quella particolare canzone è legata indissolubilmente alla loro vita.

Per capire quando la forza della musica sia potente, condivido un mio flash. Parte Ti amo ancora di più e torno all’estate del 1997, anno in cui questo brano uscì. Ero in vacanza con la mia amata zia, che oggi non c’è più. Spesso il pomeriggio ci recavamo in un bar della piazza e un ragazzo di 15 o 16 anni si avvicinava al Jukebox e metteva ogni giorno proprio questa canzone. Poi iniziava a ballare, danza classica, nel mezzo dello spiazzo del bar davanti ai clienti, perlopiù persone anziane, sedute attorno intente a sorseggiare un caffè o mangiare un gelato. In molti ridevano, qualcuno lo scherniva per il suo probabile orientamento sessuale. Lui se ne fregava e ballava sulle note del Maestro Cocciante. Nulla poteva scalfirlo in quel momento, erano solo lui e la musica. Lui e quella splendida melodia che diventava parte di lui e che probabilmente lo faceva sentire unico e invincibile.

Quasi 30 anni dopo, quell’immagine di un’estate qualsiasi mi è tornata in mente, legata a questa canzone, a quelle note, a quelle parole. Questa è la forza delle canzoni, quelle che non nascono per riempire il tempo, ma per riempirti la vita.

Riccardo Cocciante live, i prossimi concerti

Se volete perdervi anche voi in questo viaggio nella musica del Maestro, ci sono ancora tre date all’Arcimboldi di Io Cocciante:

Domenica 9 marzo 2025 @ TAM Teatro Arcimboldi Milano



Martedì 11 marzo 2025 @ TAM Teatro Arcimboldi Milano



Venerdì 14 marzo 2025 @ TAM Teatro Arcimboldi Milano

@ TAM Teatro Arcimboldi Milano Domenica 16 marzo 2025 @ TAM Teatro Arcimboldi Milano

@ TAM Teatro Arcimboldi Milano Martedì 18 marzo 2025 @ TAM Teatro Arcimboldi Milano

Qui a seguire il link per acquistare il vostro biglietto e la scaletta del concerto.





SCALETTA