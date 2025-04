Fiera di Me Tour: Irene Grandi tra passato, presente e futuro lancia “Favole” e torna live

Irene Grandi tour 2025. La cantautrice toscana torna dal vivo per celebrare trent’anni di carriera con il Fiera di Me Tour, uno spettacolo che attraversa i grandi classici del suo repertorio e le nuove canzoni pubblicate negli ultimi mesi.

Un concerto che è racconto, celebrazione e visione. Un viaggio musicale che parte da brani come In vacanza da una vita, Bruci la città, La tua ragazza sempre e Prima di partire per un lungo viaggio per arrivare fino a Fiera di Me e Universo, brano firmato da Francesco Bianconi e Kaballà.

Il tour è organizzato da IMARTS – International Music and Arts. Con Irene sul palco ci saranno Max Frignani alla chitarra, Piero Spitilli al basso, Fabrizio Morganti alla batteria, Marco Galeone alle tastiere e Titta Nesti ai cori e polistrumenti.

Il 4 aprile è uscito Favole, il nuovo singolo che si aggiunge al percorso artistico intrapreso con i brani pubblicati lo scorso anno. Una canzone che, come le precedenti, mostra un lato intimo e riflessivo dell’artista.

irene grandi: Le prime date del Fiera di Me Tour 2025

Queste le date già annunciate del tour:

31 maggio – Scandiano (RE), FestivaLOVE 2025 – Piazza Fiume

– Scandiano (RE), FestivaLOVE 2025 – Piazza Fiume 12 giugno – Tortona (AL), Arena Magaplex Stardust OASI

– Tortona (AL), Arena Magaplex Stardust OASI 28 giugno – San Giovanni (SS), Piazza San Giovanni

– San Giovanni (SS), Piazza San Giovanni 26 luglio – Verona, Teatro Romano – Estate Teatrale Veronese

– Verona, Teatro Romano – Estate Teatrale Veronese 31 luglio – Bertinoro (FC), Festival Entroterre – Giardini della Rocca

– Bertinoro (FC), Festival Entroterre – Giardini della Rocca 5 agosto – Cefalù (PA), Lungomare Giuseppe Giardina

– Cefalù (PA), Lungomare Giuseppe Giardina 8 agosto – Pineto (TE), Piazza Cuba

– Pineto (TE), Piazza Cuba 9 agosto – Giovinazzo (BA), Piazza Vittorio Emanuele

