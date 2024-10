Irene Grandi lancia Universo in attesa di partire con il Fiera di Me Tour nei teatri italiani

Irene Grandi è pronta per lanciare il nuovo singolo Universo, fuori dall’11 ottobre, che segue a Fiera di me, uscito lo scorso marzo.

Il brano rinnova il sodalizio artistico con Francesco Bianconi dei Baustelle già autore per la rocker toscana di Bruci la città e La cometa di Halley.

Universo oltre a Bianconi è scritto da Kaballà e prodotto da Pio Stefanini ed è un upbeat grintoso con suoni elettro pop con tratti malinconici ma incisivi.

“Francesco Bianconi ha firmato due brani importantissimi per la mia carriera, Bruci la città e La cometa di Halley, entrambi prodotti da Pio Stefanini, con cui ho sempre sentito una profonda sintonia. Quest’anno, in cui celebro i miei trent’anni di carriera, ho sentito il desiderio di ricollegarmi a loro per creare “Universo”, un brano in cui credo molto.

Mi piace pensare che tutte le strade della mia vita si intreccino in modi nuovi. Universo, scritto da Bianconi e Kaballà con un amore che definirei “universale”, è stato prodotto da Stefanini con raffinatezza e trasporto. L’ho interpretato mettendoci tutto il mio mondo interiore.

Ascoltatela tutti, tutti, tutti! Spero tanto che vi piacerà!”