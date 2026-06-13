13 Giugno 2026
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13 Giugno 2026

Gio Evan inaugura Extra Terreste: date del tour e scaletta della prima serata

Dalla prima data di Roma alla scaletta di Extra Terreste: concerti, biglietti e il ritorno di Evanland ad Assisi.

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Gio Evan in giacca verde, papillon e pochette bianca, capelli ricci, sguardo verso il basso su sfondo bianco
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Gio Evan ha dato il via il 12 giugno dall’Auditorium Parco della Musica di Roma al tour Extra Terreste, una serie di concerti che proseguirà fino a luglio in diverse città italiane prima dell’appuntamento con Evanland 2026 ad Assisi.

Dopo la data inaugurale nella Capitale è disponibile anche la prima scaletta proposta dall’artista, utile per chi seguirà le prossime tappe del tour estivo.

Ad accompagnare questa nuova fase artistica c’è anche il singolo Ma bene, pubblicato lo scorso maggio e pensato come apertura simbolica della stagione live 2026.

Gio Evan concerti 2026: date e scaletta del tour Extra Terreste

Data Location Città
12 giugno 2026 Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Cavea (Roma Summer Fest) Roma
25 giugno 2026 Magnolia Milano
2 luglio 2026 Parco delle Caserme Rosse (Bonsai) Bologna
4 luglio 2026 Castello di Villafranca (Villafranca Festival 2026) Villafranca di Verona (VR)
5 luglio 2026 Parco della Certosa (Flowers Festival) Collegno (TO)
22 luglio 2026 Mon Rêve (Mon Rêve Summer Festival 2026) Taranto

Extra Terreste, il nuovo spettacolo di Gio Evan

Prodotto da Friends & Partners, Extra Terreste unisce musica, comicità e riflessione. Il titolo richiama il concetto di “tenere l’extra”, ovvero tutto ciò che accumuliamo nella vita e che spesso ci allontana dall’essenziale.

Attraverso un racconto che alterna canzoni, monologhi e momenti di confronto con il pubblico, Gio Evan affronta temi legati alla contemporaneità, al rapporto tra cura e controllo e alla necessità di fare spazio a ciò che conta davvero.

La scaletta del tour Extra Terreste 2026

Di seguito la scaletta eseguita da Gio Evan il 12 giugno 2026 alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. La setlist potrebbe subire variazioni nelle prossime date del tour.

  • Spirito guida
  • De dominicis
  • Ananda
  • Estrospezione
  • Salvare l’intorno
  • Mi illumina
  • Amazzonia
  • Regali fatti a mano
  • Marinconia
  • Mark Rothko
  • Andy Warhol
  • L’eleganza del mango
  • Klimt
  • Raccogliere i fiori
  • Pachamama
  • Metà mondo
  • Ma bene
  • A piedi il mondo
  • L’universo da fermo
  • Hopper
  • Il richiamo
  • Susy

Evanland 2026 torna ad Assisi il 25 e 26 luglio

Dopo il sold out delle precedenti edizioni, il 25 e il 26 luglio la Rocca Maggiore e la città di Assisi ospiteranno la quinta edizione di Evanland, il festival internazionale del mondo interiore creato da Gio Evan e Bruce Labbruzzo.

Il festival, organizzato da Friends & Partners all’interno della rassegna Riverock, propone incontri, concerti, momenti di riflessione e attività dedicate alla crescita personale, alla gentilezza e alla condivisione.

Tra gli ospiti già annunciati figurano Cisco con gli ex Modena City Ramblers, il musicista colombiano Montoya e i Vazzanicchi guidati da Valerio Lundini.

Il percorso di Gio Evan

Scrittore, poeta, cantautore e performer, Gio Evan ha costruito negli anni un percorso artistico che intreccia musica, letteratura e spettacolo dal vivo. Nel 2021 ha partecipato al Festival di Sanremo con Arnica, mentre negli ultimi anni ha consolidato una forte dimensione live tra teatri, festival e appuntamenti internazionali.

Nel 2026 l’artista affianca al tour Extra Terreste anche la crescita di Evanland, progetto che rappresenta una delle iniziative centrali della sua attività artistica e culturale.

Biglietti e prevendite

I biglietti per tutte le date del tour Extra Terreste e per Evanland 2026 sono disponibili su TicketOne e nei circuiti di vendita abituali.

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All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite questo link, senza variazioni di prezzo.

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