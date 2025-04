Gio Evan: biografia, discografia, canzoni famose e collaborazioni

Gio Evan, pseudonimo di Giovanni Giancaspro, è un artista eclettico nato a Molfetta il 21 aprile 1988. In questa scheda esploriamo la sua biografia, la sua discografia, le canzoni più famose, le collaborazioni e l’attività di autore e scrittore.

Chi è Gio Evan? La biografia

La biografia di Gio Evanè segnata da un percorso originale che lo ha visto passare dalla poesia alla musica.

Dopo aver vissuto esperienze profonde in India, Sudamerica ed Europa tra il 2007 e il 2015, viene battezzato “Gio Evan” da uno sciamano argentino. Inizia la sua carriera artistica pubblicando nel 2008 il libro Il florilegio passato e fondando nel 2012 il progetto musicale Le scarpe del vento.

Nel 2017 esce il suo primo libro con Fabbri, Capita a volte che ti penso sempre, a cui segue nel 2018 il debutto musicale con Biglietto di solo ritorno. Nel 2021 partecipa al Festival di Sanremo con Arnica, contenuta nell’album Mareducato.

Autore di numerosi libri tra poesie, romanzi e raccolte, ha ottenuto grande successo editoriale con case editrici come Fabbri e Rizzoli. L’artista è noto per i suoi tour teatrali e per il festival Evanland, da lui ideato, dedicato al mondo interiore. Nel 2023 ha registrato sold out in tutta Italia con il tour Fragile/Inossidabile e ha intrapreso concerti anche in America e Francia.

Nel 2024 ha pubblicato due dischi: Ribellissimi e BDSR, una reinterpretazione del suo album d’esordio.

Nome d’arte

Il nome d’arte Gio Evan gli è stato attribuito da uno sciamano argentino durante un viaggio spirituale in Sudamerica tra il 2007 e il 2015.

Gio Evan discografia

2018 – Biglietto di solo ritorno

2019 – Natura molta

2021 – Mareducato

2024 – Ribellissimi

2024 – BDSR

Partecipazioni a Sanremo

2021 – Arnica (Big – 12esimo)

Autore per altri artisti

Al momento Gio Evan non risulta aver scritto per altri artisti.

Collaborazioni

Random – Sole quando piove (2021)

Gio Evan canzoni famose

Arnica

Scudo

Klimt

A piedi il mondo

Hymalaya cocktail

Ultimo aggiornamento: aprile 2025. Segnalazioni: redazione@allmusicitalia.it