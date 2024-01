Gio Evan, nel nuovo album “Ribellissimi” 11 canzoni e 11 poesie

In arrivo venerdì 19 gennaio sia in digitale che in un’esclusiva versione limitata e autografata, “Ribellissimi” (Capitol Records Italy / Universal Music Italia) è il nuovo album di Gio Evan, rivoluzionario gentile che presta attenzione alle parole, per poi scomporle, sviscerarne il significato e usarle per condividere pensieri sul mondo che lo circonda.

Ed ecco che, come il precedente disco “Mareducato“, “Ribellissimi” è un concept album formato da 11 brani (di cui 6 già pubblicati) e 11 poesie musicate, tra le quali spicca un’inedita collaborazione con Roberto Cacciapaglia in “Graffi“, che sarà possibile ascoltare a partire da venerdì 12 gennaio.

“Il giorno più delicato di un genitore è quando deve accogliere. Quel momento preciso in cui suo figlio inizia a richiedere la sua libertà. Graffi non è un avvertimento, è un dare in custodia, è la presa di consapevolezza più grande: quella di avere un cuore incastrato in un altro corpo”.

GIO EVAN, fragile / inossidabile tour 2024: LE DATE

Subito dopo l’uscita di “Ribellissimi” partirà il nuovo tour di Gio Evan – il Fragile / Inossidabile Tour 2024 -, che lo porterà nei principali teatri italiani con uno spettacolo dove la musica si alternerà a poesie, gag, monologhi ricchi di ironia ed emozioni.

Prodotto e organizzato da Baobab Music & Ethics di Massimo Levantini, il tour sarà un’opera del tutto inedita. Tra giochi di parole e concetti visionari, il funambolo Evan illuminerà infatti il pubblico con una nuova prospettiva di vita, dichiarando che Fragile / Inossidabile è una protezione 50 contro i raggi degli iperinsensibili.

“FRAGILE dalla radice latina FRAN\GERE, che si può rompere, frammento. Siamo nati per rompere, per rompere gli schemi, le righe, le abitudini, per essere un punto di rottura tra dizione e azione, per abbattere la tradizione del niente di nuovo e inaugurare il tutto di nuovissimo. Nati per invertire la rotta e aggiustare nuovi mari, inventare oceani là dove è impossibile, immergerci in noi stessi là dove non consentito. Nati per prendere il largo mantenendoci stretti. Siamo nati per irrompere, per scrivere fuori dagli strabordi, per creare nuovi sfondi e là dove i muri del mondo impediscono il passaggio gli uomini: siamo nati per sfondare! Perché è urgente riunirci fra menti e riunirci frammenti”.

21 febbraio – CREMA , Teatro San Domenico ( SOLD OUT )

26 febbraio – MILANO , Teatro Lirico ( SOLD OUT )

, Teatro Lirico ( ) 29 febbraio – ROMA , Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ( SOLD OUT )

, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ( ) 1 marzo – ROMA , Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone 3 marzo – LECCE , Teatro Apollo

, Teatro Apollo 6 marzo – FIRENZE , Teatro Puccini ( SOLD OUT )

, Teatro Puccini ( ) 11 marzo – NAPOLI , Teatro Acacia

, Teatro Acacia 12 marzo – SPOLETO (PG) , Teatro Nuovo G. Menotti

, Teatro Nuovo G. Menotti 13 marzo – BOLOGNA , Teatro Duse

, Teatro Duse 14 marzo – ANCONA , Teatro delle Muse

, Teatro delle Muse 18 marzo – FIRENZE , Teatro Puccini

, Teatro Puccini 20 marzo – RAVENNA , Teatro Dante Alighieri

, Teatro Dante Alighieri 21 marzo – TRENTO , Auditorium Santa Chiara

, Auditorium Santa Chiara 22 marzo – TORINO , Teatro della Concordia

, Teatro della Concordia 23 marzo – TORINO , Teatro della Concordia

, Teatro della Concordia 28 marzo – BOLOGNA, Teatro Duse

I biglietti sono disponibili su Ticketone al seguente link.