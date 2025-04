I Legno esplorano le complesse dinamiche dell’amore in “Piccola Abitante di Saturno”

In uscita venerdì 4 aprile, Piccola Abitante di Saturno è il nuovo album dei Legno (etichetta Apollo Records, distribuzione ADA Music Italy) che, con un tono poetico e introspettivo, esplora le complesse dinamiche dell’amore e delle relazioni umane, tra solitudine, speranza e dolore.

“Questo disco si fa carico della sfida di raccontare l’amore in tutte le sue forme: dall’irrazionalità e l’intensità di un passione travolgente alla malinconia della fina di una relazione”, hanno raccontato i Legno a proposito del disco.

Poi, hanno aggiunto: “I brani contenuti al suo interno esplorano il tema del desiderio, così come quello della delusione e della continua ricerca di autenticità in un mondo che spesso ci costringe a vivere emozioni filtrate e superficiali”.

Ma non è tutto! “La presenza di riferimenti alla modernità, con il suo corollario di incertezze e alienazione, si intreccia infatti a un profondo desiderio di libertà espressiva e di rottura delle convenzioni sociali“.

In sintesi, Piccola Abitante di Saturno è un viaggio emotivo attraverso le sfumature di un amore che, nonostante i suoi momenti di caos e dolore, resta una forza potente e trasformativa, capace di spingerci oltre i nostri limiti e di farci scoprire nuove realtà.

Cliccate in basso su “continua” per scoprire le dieci tracce contenute in Piccola Abitante di Saturno.