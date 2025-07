Gio Evan torna con un romanzo musicale e svela la data d’uscita de “L’Eleganza Del Mango”

Gio Evan: Evanland e… il romanzo musicale L’Eleganza Del Mango.

In uscita venerdì 19 settembre in tiratura limitatissima per Lovassai / ADA Music Italy, L’Eleganza Del Mango (qui il pre-order) è il nuovo romanzo musicale di Gio Evan e, forse, anche il primo “musiromanzo” al mondo (si sbilancia lo scrittore, poeta e cantautore).

Va da sé che si tratta di un viaggio sia sonoro che narrativo, in cui il protagonista – spaesato e stremato al suolo di un luogo non conosciuto – si ritrova davanti a un fuoco domato da un’antica entità, che lo guiderà verso la saggezza ultima: quella che permette di farsi vento, fiume, animale, silenzio. Insomma… ogni cosa.

GIO EVAN, “L’ELEGANZA DEL MANGO”

Un’esclusiva anteprima de L’Eleganza Del Mango sarà già disponibile all’ascolto sabato 26 e domenica 27 luglio dalle ore 16.00 alle ore 24.00 nell’Area Mango di Evanland, il Festival Internazionale del Mondo Interiore, ideato proprio da Gio Evan, che anche quest’anno si svolgerà ad Assisi, presso la Rocca Maggiore.

In programma oltre 42 ore di attività coinvolgenti, tra meditazioni, trekking nella natura, spettacoli circensi, giochi in legno, esplorazioni astrali, costellazioni familiari, bodypainting, cerimonie del cacao, acro yoga, concerti (anche all’alba), DJ set, incontri e workshop con Erri De luca, Vito Mancuso, Mattia Casarin e Gianluca Bianco.