I Legno approdano sul palco del Primo Maggio di Roma con “Girotondo” feat Gio Evan

Legno, Girotondo feat Gio Evan: significato del testo del nuovo singolo

In rotazione radiofonica da venerdì 25 aprile, Girotondo feat Gio Evan è il nuovo singolo – con videoclip – dei Legno, che ritroveremo sul palco del Primo Maggio di Roma.

LEGNO, “GIROTONDO” FEAT GIO EVAN: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

Estratto dall’album Piccola Abitante di Saturno (Apollo Records / ADA Music Italy), il brano racconta come i litigi siano una parte inevitabile della nostra quotidianità; un elemento che contribuisce a plasmare i nostri legami e a definire la direzione che prenderanno le nostre relazioni.

“Tra un pianto e l’altro, le certezze sono poche. Tra queste c’è quella che, nonostante tutto, tutto questo è bellissimo“, raccontano i Legno a proposito del brano.

Poi, aggiungono: “Vorremmo che non finisse mai, restando costantemente innamorati finché durerà. La routine e la convivenza sono come pillole che ci fanno girare la testa, come un girotondo in cui – ogni giorno – ci riscopriamo e ci perdiamo, per poi ritrovarci ancora”.

TESTO DEL BRANO

Sigarette accese

Come lampadine

Il tuo rossetto rosso

Sai, mi fa impazzire

Mi mordi le mani

Come patatine

Mi piace quando poi mi dici

Non sarà la fine

E litighiamo sotto al temporale

Facciamo pace nel letto di tuo padre

Un altro libro da finire

un altro esame da ricominciare

E quando piangi così

E quando dormi così

E poi ti muovi così

Facciamo il panico

E quando piangi così

E quando dormi così

E poi ti muovi così

Facciamo il panico, il panico

Mi piace quando ridi

Anche se ridi di me

Dei miei vestiti fuori moda

Un po’ demodé

Mi odio quando mangio,

Mangio, senza di te

Perché non ha più senso

Senza, senza di te

E andiamo a fare pace

Sotto al temporale

Ti spingerò il coraggio

Se non vuoi cadere

Mi fai venire voglia

Di finire il libro

Solo per tornare indietro

E sottolineare

E quando piangi così

E quando dormi così

E poi ti muovi così

Facciamo il panico

E quando piangi così

E quando dormi così

E poi ti muovi così

Facciamo il panico, il panico

Tu sei come un libro

Che devo finire

Che mi stupisce nel finale

E non mi quadra

Che tra tutto

Tu vuoi un po’ di me

E non mi quadra

La bellezza quando è senza te

Ma tra tutte queste cose

Che non quadrano

Facciamo un girotondo

LEGNO: DA “PICCOLA ABITANTE DI SATURNO” AL PRIMO MAGGIO

Composto da undici tracce, il nuovo album dei Legno – Piccola Abitante di Saturno – esplora la solitudine, le contraddizione, la speranza e il dolore che caratterizzano le esperienze sentimentali moderne.

“Piccola Abitante di Saturno è un viaggio emotivo attraverso le sfumature di un amore che, nonostante i suoi momenti di caos e dolore, resta una forza potente e trasformativa, capace di spingerci oltre i nostri limiti e di farci scoprire nuove realtà.

Il disco si fa carico della sfida di raccontare l’amore in tutte le sue forme: dall’irrazionalità e l’intensità di una passione travolgente alla malinconia della fine di una relazione”.