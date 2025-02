Francesca Michielin celebra i suoi 30 anni con un evento speciale all’Arena di Verona

Francesca Michielin sarà in concerto all’Arena di Verona con michielin30 – tutto in una notte.

A poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo 2025 che la vedrà tornare in gara con il brano Fango in paradiso, Francesca Michielin annuncia il ritorno live.

michielin30 – tutto in una notte, prodotto da Vivo Concerti, sarà l’occasione perfetta per celebrare anche i traguardi più significativi della carriera della cantaurice, a partire dal decimo anniversario dalla release di L’amore esiste, hit estratta dal secondo album in studio di20, che per l’occasione è stata pubblicata il 31 gennaio in una nuova versione reloaded con la produzione di okgiorgio.

Francesca Michielin michielin30

Quello che si svolgerà Sabato 4 ottobre 2025 all’Arena di Verona sarà un evento unico con amici e colleghi per festeggiare i 30 anni di Francesca Michielin e i traguardi più importanti della sua carriera

Sul palco tanti amici e colleghi si esibiranno con Francesca all’Arena: Bruno Belissimo, Carmen Consoli, Dardust, Emma, Fudasca, Levante, Margherita Vicario, Maria Antonietta, Mecna, Tredici Pietro e Vasco Brondi sono i primi ospiti annunciati.







Foto di Alessandro Treves.