Francesca Michielin, “L’Amore Esiste” spegne 10 candeline e indossa un nuovo abito cucito da okgiorgio

Brano estratto dall’album di20 e certificato doppio disco di platino, L’Amore Esiste spegne quest’anno 10 candeline e, per l’occasione, Francesca Michielin ha deciso di regalargli un nuovo abito, cucito su misura da okgiorgio, che gli ha donato una nuova veste ritmica e sonora, rendendolo ancora più attuale e versatile.

Nasce così L’Amore Esiste 2025 Reloaded (Columbia Records / Sony Music Italy).

“Firmato da Fortunato Zampaglione e Michele Canova, L’Amore Esiste è stato un brano fondamentale per il mio percorso: un game changer, una canzone dalla scrittura particolare e dal vestito innovativo. Il suo testo è un inno all’amore, nel senso più universale e trasversale che ci sia. ‘L’amore ha mille steli, l’amore è un solo fiore‘ per me è la frase più potente, perché l’amore è uno“, ha raccontato Francesca Michielin.

Poi, ha aggiunto: “Non esistono amori di serie A e amori di serie B. Ogni amore è valido e in tempi cupi come questi, in cui tante persone vengono rese invisibili per chi amano, è importante che questo brano risuoni ancora più forte, con la produzione ‘potenziata da okgiorgio (Giorgio Pesenti), con cui ho lavorato molto in questo anno di sperimentazioni in studio“.

“l’amore esiste”: testo del brano

Può nascere dovunque

Anche dove non ti aspetti

Dove non l’avresti detto

Dove non lo cercheresti

Può crescere dal nulla

E sbocciare in un secondo

Può bastare un solo sguardo

Per capirti fino in fondo

Può invadere i pensieri

Andare dritto al cuore

Sederti sulle scale

Lasciarti senza parole

L’amore ha mille steli

L’amore ha solo un fiore

Può crescere da solo

E svanire come niente

Perché nulla lo trattiene

O lo lega a te per sempre

Può crescere su terre

Dove non arriva il sole

Apre il pugno di una mano

Cambia il senso alle parole

L’amore non ha un senso

L’amore non ha nome

L’amore bagna gli occhi

L’amore scalda il cuore

L’amore batte i denti

L’amore non ha ragione

È grande da sembrarti indefinito

Da lasciarti senza fiato

Il suo braccio ti allontanerà per sempre dal passato

L’amore mio sei tu

L’amore mio sei

L’amore non ha un senso

L’amore non ha nome

L’amore non ha torto

L’amore non ha ragione

L’amore batte i denti

L’amore scalda il cuore

Può renderti migliore

E cambiarti lentamente

Ti da tutto ciò che vuole

E in cambio non ti chiede niente

Può nascere da un gesto

Dall’accenno di un sorriso

Da un saluto, da uno sbaglio

Da un percorso condiviso

L’amore non ha un senso

L’amore non ha nome

L’amore bagna gli occhi

L’amore scalda il cuore

L’amore batte i denti

L’amore non ha ragione

L’amore non ha un senso

L’amore non ha nome

L’amore bagna gli occhi

L’amore scalda il cuore

L’amore batte i denti

L’amore non ha ragione

L’amore mio sei tu

L’amore mio sei

L’amore mio sei tu

L’amore mio sei

FRANCESCA MICHIELIN approda A SANREMO 2025

L’Amore Esiste 2025 Reloaded arriva a poco meno di due settimane dall’inizio del Festival di Sanremo 2025, che vedrà Francesca Michielin in gara tra i Big con il brano Fango in Paradiso (Columbia Records / Sony Music Italy): una ballata struggente e totalizzante che nasce dal bisogno di reagire alla fine di una relazione e ripercorre con immagini nitide l’evoluzione del rapporto tra due persone.