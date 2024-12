Francesca Michielin: testo e significato di “Fango in paradiso”, brano in gara al Festival di Sanremo 2025

Francesca Michielin Fango in paradiso testo e significato del brano presentato in gara al Festival di Sanremo 2025.

Francesca Michielin torna in gara al Festival con il pezzo Fango in paradiso. Il debutto in gara era avvenuto nel 2016 con Nessun grado di separazione (2°), pezzo con cui avrebbe poi rappresentato quello stesso anno l’Italia all’Eurovision Song Contest a Stoccolma, prendendo così il posto degli Stadio.

Michielin – che a Sanremo era stata per la prima volta in assoluto come ospite di Chiara Civello nel 2012 – è poi tornata all’Ariston in coppia con Fedez con il pezzo Chiamami per nome nel 2021, con il quale si era classificata seconda subito dietro ai Maneskin.

Francesca michielin Fango in paradiso significato del brano

Francesca Michielin ha così raccontato il significato del suo nuovo pezzo sanremese a Carlo Conti, in occasione di Sarà Sanremo:

C’è del disagio. Il tipo mi ha lasciato e ho scritto la canzone

francesca michielin Fango in paradiso testo

Articolo in aggiornamento a breve

Foto di copertina: Ufficio stampa Goigest