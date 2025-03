La guida in costante aggiornamento ai festival musicali dell’estate 2025. Date, info, lineup e biglietti

Festival musicali estate 2025: tutti gli eventi da non perdere.

Con l’arrivo della bella stagione, l’Italia si riempirà di festival musicali imperdibili. Dalle spiagge ai borghi storici, dai grandi eventi ai raduni di nicchia, l’estate 2025 si preannuncia ricca di appuntamenti da segnare in agenda.

Come ogni anno All Music Italia ha realizzato una pratica guida a tutti i Festival musicali dell’estate 2025 divisi regione per regione.

Festival musicali estate 2025 divisi per regione

Per facilitare la ricerca, i festival sono suddivisi per regione. Clicca sulla regione di tuo interesse per scoprire gli eventi in programma.

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia-Romagna

Friuli-Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Molise

Piemonte

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

Trentino-Alto Adige

Umbria

Valle d’Aosta

Veneto

Festival musicali in aggiornamento

Questa guida sarà aggiornata periodicamente con nuovi annunci di festival, lineup e dettagli logistici. Se sei un appassionato di musica live, continua a seguirci per scoprire tutte le novità sui festival dell’estate 2025.

EMILIA ROMAGNA

Porretta Soul Festival – Porretta Terme (BO)

Il Porretta Soul Festival è il più importante festival europeo dedicato alla musica Soul e Rhythm & Blues. Fondato da Graziano Uliani nel 1988, nasce dall’incontro con la famiglia di Otis Redding a Macon, Georgia, e si è affermato come una delle vetrine principali per il Memphis Sound in Europa. Il festival si svolgerà dal 24 al 27 luglio 2025 a Porretta Terme, città ormai simbolo del Soul grazie a vie e monumenti dedicati alle leggende della musica nera.

Lineup ufficiale:

Giovedì 24 luglio: Andrew Strong & The Dublin Soul (dal film The Commitments), John Nemeth, Al Kapeezy aka Al Kapone con la Memphis Music Hall Of Fame Band

Andrew Strong & The Dublin Soul (dal film The Commitments), John Nemeth, Al Kapeezy aka Al Kapone con la Memphis Music Hall Of Fame Band Venerdì 25 luglio: Ospite speciale da annunciare, Captain Jack Watson, Memphis Music Hall Of Fame Band con Shunta Mosby, Dani McGhee, Candy Fox, Carlos Strong, Jonté Mayon, Vincent Carr con un tributo a James Carr

Ospite speciale da annunciare, Captain Jack Watson, Memphis Music Hall Of Fame Band con Shunta Mosby, Dani McGhee, Candy Fox, Carlos Strong, Jonté Mayon, Vincent Carr con un tributo a James Carr Sabato 26 luglio: Crystal Thomas Band, Captain Jack Watson, Memphis Music Hall Of Fame Band con Shunta Mosby, Dani McGhee, Candy Fox, Lil Rounds, Jerome Chism con un tributo a Wilson Pickett

Biglietti: 1 serata €40, abbonamento 4 serate €100.

Maggiori informazioni su porrettasoulfestival.it o al telefono 3356364192.

Lazio

Radio Zeta Future Hits Live 2025 – Roma

Il Radio Zeta Future Hits Live, il festival dedicato alla Generazione Zeta, torna per la sua quarta edizione il 1° giugno 2025 al Centrale del Foro Italico di Roma. Dopo il debutto nel 2022, l’evento è diventato un appuntamento fisso per la musica dal vivo in Italia, segnando ogni anno l’inizio dell’estate.

Lineup ufficiale:

ARTIE 5IVE

EMIS KILLA

FEDEZ

FRANCESCA MICHIELIN

GAIA

JOAN THIELE

LAZZA

MAHMOOD

NOEMI

OLLY

ROCCO HUNT

SARAH TOSCANO

SERENA BRANCALE

THE KOLORS

TONY EFFE

LOMBARDIA

MI AMI 2025 – Milano

Il MI AMI Festival torna per la sua diciannovesima edizione il 23 e 24 maggio 2025 all’Idroscalo di Milano, nella Riviera Ovest. Organizzato dall’agenzia creativa Better Days, il festival è un punto di riferimento per la scena musicale italiana e internazionale, mescolando artisti affermati e nuove promesse.

Lineup ufficiale:

Venerdì 23 maggio: Fast Animals and Slow Kids, Fuckyourclique, Noyz Narcos, Psicologi, Lorenzza, Tony2Milli x Canova (live band) & many more.

Fast Animals and Slow Kids, Fuckyourclique, Noyz Narcos, Psicologi, Lorenzza, Tony2Milli x Canova (live band) & many more. Sabato 24 maggio: Alice Phoebe Lou (unica data italiana), Diodato, Giorgio Poi, Joan Thiele, Offlaga Disco Pax, The Pains of Being Pure at Heart (unica data italiana) & many more.

Biglietti: disponibili su Dice.

Piemonte

Kappa FuturFestival 2025 – Torino

Il Kappa FuturFestival torna per la sua dodicesima edizione dal 4 al 6 luglio 2025 al Parco Dora di Torino. Considerato uno dei più importanti festival di musica elettronica in Europa, attira ogni anno appassionati da tutto il mondo. Per il 2025, il festival si svolgerà su sei palchi e presenterà un cast di artisti di livello internazionale.

Lineup ufficiale:

Venerdì 4 luglio: Anyma, The Martinez Brothers, Donato Dozzy, Nina Kraviz, Soulwax (Italian Exclusive), Seth Troxler, Paco Osuna, Speedy J & many more.

Anyma, The Martinez Brothers, Donato Dozzy, Nina Kraviz, Soulwax (Italian Exclusive), Seth Troxler, Paco Osuna, Speedy J & many more. Sabato 5 luglio: Anyma B2B Solomun, Artbat, Dixon, Dom Dolla, Floating Points (Italian Premiere), Meduza, Miss Monique, Vintage Culture B2B Beltran & many more.

Anyma B2B Solomun, Artbat, Dixon, Dom Dolla, Floating Points (Italian Premiere), Meduza, Miss Monique, Vintage Culture B2B Beltran & many more. Domenica 6 luglio: Adam Beyer B2B Maceo Plex, Boris Brejcha, Carl Cox (live), Charlotte de Witte, Diplo, Joseph Capriati, Peggy Gou, Reinier Zonneveld (live), Solomun (Extended Set) & many more.

Biglietti: disponibili su Kappa FuturFestival con diverse opzioni, tra cui:

GA (General Admission) 3-Day Pass: €190 + fee

€190 + fee VIP 3-Day Pass: €490 + fee

€490 + fee Gold 3-Day Pass: €1.350 + fee

€1.350 + fee Art & Techno 3-Day Pass: €3.000 + fee

Disponibili anche biglietti giornalieri e uno sconto del 15% per i residenti di Torino.

Esperienze esclusive:

VIP Experience: ingresso dedicato, terrazze VIP, lounge esclusiva, premium bar e ristorante, parcheggio riservato.

ingresso dedicato, terrazze VIP, lounge esclusiva, premium bar e ristorante, parcheggio riservato. Gold Experience: tutti i vantaggi VIP, più eventi collaterali, trasporti dedicati e accesso al palco principale.

tutti i vantaggi VIP, più eventi collaterali, trasporti dedicati e accesso al palco principale. Art & Techno Experience: un pacchetto esclusivo con hotel 5*, cibo gourmet, visite guidate a gallerie d’arte e collezioni private, accesso esclusivo al palco principale.

Grazie alla partnership con Satispay, il festival diventa il primo in Italia a offrire questa modalità di pagamento per i biglietti e gli acquisti onsite.

Trentino-Alto Adige

Trento Live Fest 2025 – Trento

Debutta quest’anno il Trento Live Fest, un festival che unisce musica e territorio e che si svolgerà alla Trentino Music Arena dal 27 al 29 giugno e dal 3 al 5 luglio. Organizzato da Magellano Concerti in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento, questo evento porterà nella città una lineup di altissimo livello, con artisti italiani di primo piano.

Lineup ufficiale:

Venerdì 27 giugno 2025: Diodato + Lucio Corsi

Diodato + Lucio Corsi Sabato 28 giugno 2025: Geolier

Geolier Domenica 29 giugno 2025: Rose Villain + Coma_Cose

Rose Villain + Coma_Cose Giovedì 3 luglio 2025: Fabri Fibra (data zero del “Festival Tour 2025”)

Fabri Fibra (data zero del “Festival Tour 2025”) Venerdì 4 luglio 2025: Tananai

Tananai Sabato 5 luglio 2025: Alessandra Amoroso + La Rappresentante di Lista

BIGLIETTI: Oltre ai singoli ingressi, è possibile acquistare due tipologie di abbonamento:

Abbonamento JUNE 2DAYS: sabato 28 e domenica 29 giugno 2025

sabato 28 e domenica 29 giugno 2025 Abbonamento JULY 2DAYS: venerdì 4 e sabato 5 luglio 2025

Un aspetto unico del festival è l’inclusione della Trentino Guest Card con l’acquisto del biglietto, che permette di accedere gratuitamente o a prezzi scontati a musei, castelli e parchi naturali della regione, oltre a offrire agevolazioni su trasporti pubblici, visite guidate e degustazioni enogastronomiche.

Umbria

Wonderlast Festival 2025 – Gubbio (PG)

Il Wonderlast Festival torna per la sua quarta edizione il 12 e 13 luglio 2025 in una nuova location: il Wonderlast Park di Gubbio.

Il Festival si ispira ai grandi eventi nord europei, unendo generi musicali diversi e persone provenienti da tutta Italia. La nuova venue, situata in un’area di due ettari immersa nel verde, sarà allestita con un sound system potente, effetti speciali e una scenografia imponente, con uno stage alto otto metri.

Oltre alle esibizioni musicali, il festival offrirà aree food & beverage, la Wonderlast Forest e attività interattive, trasformando l’evento in un’esperienza immersiva. L’obiettivo è creare una connessione tra il pubblico e l’atmosfera unica del festival, allontanandosi dal classico concetto di rassegna musicale.

Lineup ufficiale: in arrivo prossimamente

Biglietti: disponibili dal 25 febbraio sul sito ufficiale www.wonderlast.it o su Ticketsms. Sono disponibili i Wonderlast Dreamer’s Tickets, biglietti scontati validi per entrambe le giornate, acquistabili per sole 48 ore.