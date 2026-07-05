Edoardo Bennato è pronto a dare il via al tour Quando sarò grande, sei concerti evento in programma tra luglio e settembre 2026. Alla vigilia del debutto si amplia il calendario con due nuove date, a Torino e Milano, mentre viene confermata la formazione che accompagnerà il cantautore: la Be-Band, il Quartetto Flegreo e, in tutte le tappe tranne Empoli, anche il soprano Maria Chiara Chizzoni.

Ultimo aggiornamento: 5 luglio 2026. Alla vigilia della partenza del tour sono state aggiunte le date di Torino e Milano. Confermata la presenza della Be-Band, del Quartetto Flegreo e, ad eccezione del concerto di Empoli, del soprano Maria Chiara Chizzoni.

Edoardo Bennato concerti 2026: le date del tour

Data Location Città 6 luglio 2026 Piazza San Marco Venezia 20 luglio 2026 Circo Massimo Roma 28 agosto 2026 Ippodromo di Vinovo Torino 3 settembre 2026 Parco di Serravalle Empoli (FI) 12 settembre 2026 Teatro Grande Pompei (NA) 18 settembre 2026 Mind Live Theatre Milano

Il tour Quando sarò grande

Quando sarò grande porterà Edoardo Bennato in sei location italiane tra luglio e settembre. Sul palco il cantautore sarà accompagnato dalla Be-Band e dal Quartetto Flegreo, mentre nelle date di Venezia, Roma, Torino, Pompei e Milano sarà presente anche il soprano Maria Chiara Chizzoni. Fa eccezione il concerto di Empoli, previsto con una formazione diversa.

La prima data, in programma il 6 luglio in Piazza San Marco a Venezia nell’ambito del Festival della Bellezza, vedrà anche la partecipazione dell’Orchestra Sinfonica Veneziana diretta dal Maestro Diego Basso.

Il nome del tour richiama Quando sarai grande, brano pubblicato nel 1977 all’interno dell’album Burattino senza fili, da cui prende ispirazione questo nuovo progetto live.

Il percorso di Edoardo Bennato

Figura centrale della canzone d’autore italiana, Edoardo Bennato ha costruito una carriera che attraversa più di cinque decenni, con album come Burattino senza fili, La torre di Babele e Sono solo canzonette. Il suo stile ha unito rock, folk e blues con una scrittura diretta e spesso critica verso la società.

Tra i primi artisti italiani a portare il rock negli stadi, nel 1980 ha realizzato una serie di concerti consecutivi in grandi venue, segnando un precedente nel panorama live nazionale. Il suo repertorio resta uno dei più riconoscibili della musica italiana, con brani entrati stabilmente nell’immaginario collettivo.

La scaletta del tour “Quando sarò grande”

Al momento non è stata ancora resa nota la scaletta ufficiale del tour. I concerti saranno l’occasione per ascoltare dal vivo i brani più noti del repertorio di Edoardo Bennato, insieme a canzoni legate al concept di Burattino senza fili, da cui è tratto il titolo del tour.

La scaletta verrà aggiornata non appena disponibile dopo le prime date.

Biglietti e prevendite

I biglietti per “Quando sarò grande” sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita autorizzati. Tutti gli aggiornamenti sul calendario sono consultabili anche sul sito ufficiale dell’artista.

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