Torna a settembre con Achille Lauro, Mahmood e Edoardo Bennato, il MediTa Festival

Torna dal 2 al 5 settembre sulla Rotonda del Lungomare il MediTa Festival di Taranto. Tra i protagonisti Mahmood, Achille Lauro ed Edoardo Bennato.

Ad un anno esatto dalla prima edizione l’Orchestra della Magna Grecia si conferma ambita “base musicale” per accompagnare – orchestrando i più grandi successi – alcuni tra i più iconici artisti della scena musicale italiana.

Mahmood, Achille Lauro ed Edoardo Bennato dal 3 al 5 settembre saranno i protagonisti della seconda edizione del MediTa, il Festival che, organizzato con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Rinaldo Melucci, parte da Taranto e guarda al Mediterraneo e alle nuove generazioni.

Le tre date saranno anticipate da un pre-festival – previsto il 2 settembre. Fra gli artisti che si esibiranno ci sono Nahaeze, Bianca Atzei, Piccolo G, Nik Oss Cech, Paola Effe, Elenoir (Agnese), Seryo (Nicola Cavallaro).

Quaranta maestri concertisti accompagneranno i tre artisti big nelle tre serate.

Si comincia con Mahmood il 3 settembre che porterà sul palco affacciato sul golfo di Taranto il suo ultimo album che per l’occasione è stato orchestrato dal maestro Roberto Molinelli che, quella sera, dirigerà anche l’Orchestra ICO della Magna Grecia.

Torna il 4 settembre, dopo l’esperienza dello scorso anno, Achille Lauro; alla direzione il Maestro Piero Romano… queste le parole di Lauro:

“Finalmente torno a Taranto è il secondo anno consecutivo che ho il piacere di suonare con l’Orchestra della Magna Grecia, quaranta maestri che devo ringraziare per il modo in cui mi hanno accolto. Non vedo l’ora di tornare a suonare in quella location fantastica; sono felice di tornare in questa Città bellissima alla quale ormai mi sento legato da un progetto musicale e culturale”.