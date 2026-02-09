Sony Music Italy acquisisce il catalogo di Edoardo Bennato: un patrimonio del rock italiano

È una delle operazioni di catalogo più rilevanti degli ultimi anni per la musica italiana: Sony Music Italy acquisisce praticamente l’intero repertorio discografico di Edoardo Bennato, mettendo sotto un’unica gestione uno dei repertori più influenti e riconoscibili del nostro rock d’autore.

L’accordo, firmato da Sony Music Italy, Edizioni Musicali Cinquantacinque e NewStep, riguarda quasi la totalità del catalogo del cantautore napoletano, già in parte in mano a Sony per quanto riguarda i primi sei album storici pubblicati tra il 1973 e il 1980.

Sony Music Italy, che già deteneva i diritti di dischi fondamentali come Non farti cadere le braccia, I buoni e i cattivi e Sono solo canzonette, diventa ora proprietaria anche della restante parte del repertorio di Bennato.

Tra gli album entrati nell’accordo figurano titoli che hanno segnato intere generazioni, come È arrivato un bastimento, OK Italia, Abbi Dubbi e Le ragazze fanno grandi sogni, completando un percorso discografico che attraversa oltre quarant’anni di musica italiana.

“Gestire l’intero repertorio di Edoardo Bennato è una grande responsabilità che richiede l’impegno e l’entusiasmo che sono caratteristiche della nostra azienda” – ha dichiarato Andrea Rosi, Presidente e CEO di Sony Music Italy – “Lo straordinario repertorio di Edoardo è un tassello importante della cultura popolare italiana degli ultimi decenni e merita di essere promosso e conosciuto, soprattutto dalle nuove generazioni”.

Un’affermazione che chiarisce il senso dell’operazione: non solo tutela del catalogo, ma rilancio attivo di un patrimonio musicale che continua a parlare anche al presente.

Ripubblicazioni, vinili e riscoperta digitale

L’accordo apre ufficialmente una nuova stagione di ripubblicazioni catalogiche, con un piano di valorizzazione che coinvolgerà sia il digitale che il supporto fisico. Alcuni album storici torneranno infatti disponibili anche in vinile, mentre il lavoro sulle piattaforme digitali sarà pensato per avvicinare le nuove generazioni all’universo musicale di Edoardo Bennato.

Un’operazione coerente con la natura stessa dell’artista: il linguaggio di Bennato, tra rock, blues e canzone d’autore, è da sempre moderno, ironico e anticipatore. Un repertorio che ha raccontato con lucidità e sarcasmo i cambiamenti della società italiana, restando sorprendentemente attuale.

Tra catalogo e futuro: Bennato guarda anche al live

Parallelamente all’operazione discografica, Edoardo Bennato si prepara a una nuova stagione live, con eventi speciali che saranno annunciati prossimamente. Concerti pensati come un viaggio dentro un repertorio senza tempo, capace di unire influenze anglosassoni e tradizione mediterranea, ironia tagliente e scrittura poetica.

Con questa acquisizione, il catalogo di Bennato non viene solo archiviato: viene rimesso in circolo, pronto a dialogare ancora una volta con il presente e con chi, magari, lo scoprirà per la prima volta.