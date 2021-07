Notti magiche... la nazionale italiana vince gli Europei di calcio e nello stadio risuona l'inno di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato (testo e audio)

Estate 2020, Un’estate italiana. Euro 2020… l’Italia ha vinto gli Europei di calcio 53 anni dopo l’ultima vittoria risalente al 1968. Un anno magico nelle competizioni per il nostro paese dopo la vittoria all’Eurovision 2021.

Dopo la vittoria della Nazionale di Calcio Italiana ai rigori contro l’Inghilterra i giocatori, insieme ai connazionali presenti allo stadio di Wembley (tra cui il nostro Presidente Mattarella), hanno intonato la canzone simbolo del calcio italiano.

Parliamo di quella composta da Giorgio Moroder per i mondiali di Italia ’90 (vedi qui) e riscritta nel testo ed interpretata dalla magica coppia formata da Edoardo Bennato e Gianna Nannini.

Una canzone conosciuta come Notti magiche ma intitolata in realtà Un’estate italiana. Non c’è altro da aggiungere se non il testo e l’audio di questo splendido brano per festeggiare questa vittoria.

Anche Gianna Nannini nelle sue Instagram storie ha intonato nuovamente la hit del ’90 ringraziano il CT Roberto Mancini.

EURO 2020 UN’ESTATE Italiana testo e audio

Forse non sarà una canzone

A cambiar le regole del gioco

Ma voglio viverla così quest’avventura

Senza frontiere e con il cuore in gola

E il mondo in una giostra di colori

E il vento che accarezza le bandiere

Arriva un brivido e ti trascina via

E sciogli in un abbraccio la follia

Notti magiche inseguendo un goal

Sotto il cielo di un’estate italiana

E negli occhi tuoi voglia di vincere

Un’estate, un’avventura in più

Quel sogno che comincia da bambino

E che ti porta sempre più lontano

Non è una favola e dagli spogliatoi

Escono i ragazzi e siamo noi

Notti magiche inseguendo un goal

Sotto il cielo di un’estate italiana

E negli occhi tuoi voglia di vincere

Un’estate, un’avventura in più

Notti magiche inseguendo un goal

Sotto il cielo di un’estate italiana

E negli occhi tuoi voglia di vincere

Un’estate, un’avventura in più

Un’avventura