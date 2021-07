Da Italia ’90 a Euro 2020 tutte le canzoni dei Mondiali e degli Europei di Calcio (e la più bella rimane “Un’estate italiana”)

Ormai ci siamo… questa sera si concluderà l’avventura calcistica di Euro 2020, gli Europei di calcio che vedranno scontrarsi nella partita finale Italia e Inghilterra.

Nel fare il tifo ovviamente per la nostra nazionale abbiamo deciso di fare un viaggio nelle canzoni che hanno fatto da colonna sonora ufficiale di Mondiali ed Europei di calcio.

Per Euro 2020 per esempio è stata scelta come canzone ufficiale We are the people di Martin Garrix con Bono & The Edge brano che anche nel nostro paese stazione da diverse settimane tra i brani più passati in radio.

Sono diverse però le canzoni italiane che sono nate quest’anno a tema calcio, da quella di Cristina D’Avena (ve ne abbiamo parlato qui. L’artista ha anche pubblicato un EP dedicato alle sigle dei cartoon a tema calcistico) fino a Siamo la fine del mondo, canzone ripostata anche dal CT della Nazionale Italiana sui social.

I programmi sportivi di Sky invece hanno scelto di accompagnarsi con Uno di Ermal Meta.

Ma facciamo un viaggio a ritroso nel tempo per scoprire brani e artisti che hanno fatto da colonna sonora ai mondiali e a gli Europei di Calcio negli anni passati. Clicca su continua…