Nell’anno di Euro 20 Cristina D’Avena lancia l’EP “Nel cuore solo il calcio” (testo e audio)

Cristina D’Avena Nel cuore solo il calcio testo. Nell’anno di Euro 20, gli Europei di Calcio 2021, torna con un EP edito da RTI intitolato Nel cuore solo il calcio.

All’interno del progetto le migliori sigle dei cartoon dedicate al mondo del pallone. L’album già disponibile negli store prende il titolo dall’omonimo singolo inedito firmato tra gli altri dalla stessa Cristina, ed è arricchito dal brano Tutta d’un fiato – fino al fischio finale sigla di Capitan Tsubasa (cartoon in onda con la seconda stagione da lunedì al venerdì alle 13.45 su Italia 1) e da tre nuove versioni delle sigle storiche del cartoon cult Holly e Benji ovvero Holly e Benji due fuoriclasse, Che campioni Holly e Benji e Holly e Benji Forever.

Dopo due album di duetto con Warner Music Italia, Duets e Duets Forever (il primo risultato il disco di un’artista donna più venduto dell’anno), Cristina D’Avena torna a collaborare con RTI l’etichetta discografica di Mediaset.





Quello tra Mediaset e Cristina D’Avena è un sodalizio importante, con un catalogo molto particolare per la discografia italiana: le sigle dei cartoni animati continuano a essere ascoltate, scaricate e amate da diverse generazioni.

Ecco la dichiarazione di Cristina D’Avena sul nuovo singolo:

“Spero che il nuovo brano inedito ‘Nel cuore solo il calcio’ possa fare da colonna sonora ai campionati Europei che stanno per iniziare. In questo Ep ho voluto fare un regalo ai miei fan interpretando la mia personale versione della prima storica sigla ‘Holly e Benji 2 fuoriclasse’, l’unica che non avevo cantato io, ma che mi è sempre piaciuta tantissimo. Spero sia un omaggio gradito anche per tutti gli appassionati di questa serie animata cresciuti negli anni ’80”.

Cristina D’avena nel cuore solo il calcio testo

(Di Cristina D’Avena, Jacopo Ettore, Merk & Kremont)

Uoooo

Uoooo

Uoooo

Uoooo

C’è un pallone che vola fino al tetto di casa ah

passa dal cielo e torna giù in picchiata

in cerca due campioni lungo la sua strada

da zero fino allo stadio

per arrivare lontano

questa è la storia di un sogno

che farà il giro del mondo

e di giovani fuoriclasse

un nome sulle spalle

e un viaggio che li porterà

Sempre più in alto

ma con lo sguardo in campo

per non prendere gol, meglio di no

nel cuore solo il calcio

e correre in attacco segnando ancora un altro gol

hanno la testa a posto però nel cuore solo il calcio

Uoooo

Uoooo

Uoooo

Uoooo

Andara avanti passo dopo passo

un passo, un doppio passo

un tiro fuori di poco

con un obiettivo soltanto

anche partendo dal basso

imporre il proprio gioco

sarà questione di un attimo

bisognerà dare il massimo

tra realtà e leggenda

questo è solo l’inizio di una storia stupenda

e di giovani fuoriclasse

un nome sulle spalle

e un viaggio che li porterà

Sempre più in alto

ma con lo sguardo in campo

per non prendere gol, meglio di no

nel cuore solo il calcio

e correre in attacco segnando ancora un altro gol

hanno la testa a posto però nel cuore solo il calcio

E anche se per il mondiale manca ancora tanto

ad imparare a volare si incomincia saltando

Sempre più in alto

ma con lo sguardo in campo

per non prendere gol, meglio di no

nel cuore solo il calcio

e correre in attacco segnando ancora un altro gol

hanno la testa a posto però nel cuore solo il calcio

Uoooo

Uoooo

Uoooo

Uoooo