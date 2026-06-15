15 Giugno 2026
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All Music Italia
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15 Giugno 2026

Diss Gacha dal vivo: il Non è solo swag Tour 2026 da Milano a Roma fino a Torino

Il rapper torinese sarà dal vivo tra novembre e dicembre con cinque concerti.

Tour di All Music Italia
Diss Gacha urla al microfono durante un live del Non è solo swag Tour 2026
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Dopo l’uscita dell’album, arriva la parte dal vivo. Diss Gacha porterà Non è solo swag sui palchi dei club italiani con il Non è solo swag Tour 2026, cinque date tra novembre e dicembre prodotte e organizzate da Cielo Booking.

Il tour segue la pubblicazione del disco, uscito l’8 maggio per Columbia Records Italy / Sony Music Italy e anticipato dai singoli Art Attack e Tokyo Drift con Low-Red. Un progetto che, come avevamo raccontato, prova ad andare oltre l’immagine costruita finora dal rapper torinese, con collaborazioni che vanno da 22Simba a Silent Bob, da Giuliano Calza a LILCR.

Le date del Non è solo swag Tour 2026

Cinque tappe nei club simbolo della scena, da Milano a Roma fino alla chiusura nella sua Torino. Questo il calendario completo.

Data Venue Città
22 novembre New Age Roncade (TV)
24 novembre Magazzini Generali Milano
29 novembre Largo Venue Roma
1 dicembre Hiroshima Mon Amour Torino
5 dicembre Locomotiv Bologna

I biglietti sono disponibili su TicketSms.

Chi è Diss Gacha

Diss Gacha, nome d’arte di Gabriele Pastero, ha 22 anni ed è originario della provincia di Torino. Nel 2023 conquista il disco d’oro con Captato, brano diventato virale su TikTok, partecipa al Red Bull Posse insieme a Slings ed Ele A e pubblica Ballas 2 con MamboLosco.

Nel 2024 arriva l’album Cultura Italiana, con collaborazioni che spaziano da Rosa Chemical a Izi, passando per Vegas Jones e Wiz Khalifa. Tra rap, moda e immaginario visivo, Gacha continua a costruire un percorso personale che lo ha reso uno dei nomi più riconoscibili della nuova scena.

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