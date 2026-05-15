Classifiche FIMI settimana 20 2026: Sayf spodesta Shiva e debutta direttamente al numero 1 tra gli album con SANTISSIMO prendendosi anche la vetta del fisico, mentre nei singoli Samurai Jay e Vito Salamanca guidano ancora con Ossessione.
Classifiche FIMI settimana 20 2026: Sayf debutta in vetta tra gli album
La Top Album & Compilation della settimana 20 si apre con il debutto di SANTISSIMO di Sayf, che entra direttamente al numero 1. Il disco interrompe dopo tre settimane il dominio di Vangelo di Shiva, in calo di una posizione. Stabile al terzo posto Tutto è possibile di Geolier.
Forte discesa per Nerissima di Nerissima Serpe che, dopo il debutto della scorsa settimana, scende dalla 2 alla 16.
Le nuove entrate nella Top 100 Album FIMI
Oltre al debutto in vetta di Sayf, la classifica album registra diverse nuove entrate. La più alta dopo SANTISSIMO è Primo amore di Mannarino, che entra al numero 12. Subito dietro, alla posizione 13, debutta Non è solo swag di Diss Gacha.
Entrano anche Vaniglia e zenzero di Yele alla posizione 23, Radio Liberato di Liberato alla 29 e All In di Aira alla 36.
Top 20 Album FIMI
- SANTISSIMO – Sayf – La Santa / Atlantic – Warner Music (NEW)
- Vangelo – Shiva – Milano Ovest / Columbia – Sony Music (-1)
- Tutto è possibile – Geolier – Atlantic – Warner Music (=)
- Tutta vita (sempre) – Olly – Epic – Sony Music (=)
- Michael: Songs From The Motion Picture (O.S.T.) – Michael Jackson – Legacy Recordings – Sony Music (=)
- Anche gli eroi muoiono – Kid Yugi – EMI – Universal Music (+2)
- Disincanto – Madame – Sugar – Universal Music (-1)
- Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny – Rimas Entertainment LLC. – Audioglobe / The Orchard (+1)
- Solito Cinema – Juli – Epic – Sony Music (-2)
- Comuni Immortali – Achille Lauro – Atlantic – Warner Music (=)
- LA BELLAVITA – Artie 5ive – Trenches Records Ent / Warner Records – Warner Music (=)
- Primo Amore – Mannarino – BMG – Universal Music / BMG (NEW)
- Non è solo swag – Diss Gacha – Columbia – Sony Music (NEW)
- Number Ones – Michael Jackson – Epic / Legacy Recordings – Sony Music (-2)
- Dio lo sa – Atto II – Geolier – Atlantic – Warner Music (-1)
- Nerissima – Nerissima Serpe – EMI – Universal Music (-14)
- Santana Money Gang – Sfera Ebbasta & Shiva – Cupido / Milano Ovest – Universal Music (+1)
- Mediterraneo – Bresh – Epic – Sony Music (-5)
- Ma’ – BLANCO – EMI – Universal Music (-4)
- Thriller (40th Anniversary Edition) – Michael Jackson – Epic / Legacy Recordings – Sony Music (+10)