I concerti di Halloween 2026 si concentrano su sabato 31 ottobre: da Gardaland all’Autodromo di Imola, dai club di Roma, Milano e Bologna fino al Museo del Saxofono di Maccarese, dove un quartetto jazz suona le colonne sonore dei film horror. Monsterland chiude alle 5 del mattino.

Concerti di Halloween 2026 a Gardaland e a Imola, con Artie 5ive in entrambe le line-up

Il Gardaland Halloween Party porta sul palco Artie 5ive, Alvaro Soler, Welo, Roy Paci, LDA, Aka 7even, Delia, Napoleone e Chandie, dalle 18 a mezzanotte, con la diretta su RTL 102.5. Artie 5ive è l’unico con l’orario annunciato, le 19:30. Line-up e biglietti: Gardaland Halloween Party 2026.

Il Monsterland Halloween Festival occupa l’Autodromo di Imola dalle 16 alle 5 del mattino. All’Horror Warehouse suonano Salmo, Artie 5ive, Kid Yugi, Noyz Narcos e Guè. Nella line-up compaiono anche Marco Carola, Loco Dice e Paco Osuna. Biglietti e line-up: Monsterland 2026.

Maccarese: le colonne sonore dell’horror in versione jazz al Museo del Saxofono

Il Museo del Saxofono di Maccarese, a Fiumicino, inaugura la stagione de I Concerti al Museo sabato 31 ottobre alle 21 con The Cinema Show Quartet e il progetto Jazz from the Dark Side.

Il repertorio del quartetto comprende le colonne sonore di Profondo Rosso, Suspiria, Phenomena e Halloween, più i temi de L’Esorcista e di The Ring, riarrangiati in chiave jazz con improvvisazione ed elettronica.

Sul palco suonano Luca Rizzo ai sassofoni, Paolo Bernardi al pianoforte e agli arrangiamenti, Flavia Ostini al contrabbasso e Riccardo Colasante alla batteria, con Fabio Bernardi ai synth come ospite speciale.

Il biglietto del concerto costa 19 euro più 1 euro di prevendita, mentre l’apericena delle 20 costa 20 euro.

Biglietti

Roma, Milano, Emilia-Romagna, Napoli e Marche: chi suona nei club e nelle piazze

Fuori dai grandi eventi la notte di Halloween si divide tra club, auditorium e piazze. Gli appuntamenti sono tutti di sabato 31 ottobre.

Città e locale Cosa c’è Biglietti ROMA

Atlantico Willie Peyote con il Club Tour 2026 Biglietti ROMA

Casa del Jazz Roberto Gatto, nella serie Italian Stars Biglietti ROMA

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone Carlo Molinari Biglietti ROMA

Aula Magna della Sapienza Antonio Ballista con La paura fa 90 Biglietti ROMA

Teatro 26, Studi di Cinecittà Serata Ivreatronic con il dj set di Cosmo Biglietti ROMA

Auditorium Albergotti Funk You, il progetto di Pietro Falco Gratuito ROMA

Elegance Cafè Jazz Club Trio Borghese in 5et, nella Special Halloween Jazz Night Prenota MILANO

Amnesia Leon in extended set, con Michele Arcieri Biglietti MILANO

Loolapaloosa Cimitero delle Farfalle, serata con la crew Milano in Festa Biglietti NAPOLI

Palaeden, Edenlandia Dalle 22:30 alle 4 con Arianna Triassi, Elihu, Sanjuno b2b Steffo e un tributo ad Avicii Biglietti

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Funk You è a ingresso libero con prenotazione obbligatoria.

Nella notte di Halloween ci sono poi Guè in dj set al Matis Club di Bologna, la festa VidaLoca al Peter Pan Club di Misano Adriatico, Pirates of the Dead all’Hollywood di Milano, TV Lied! ai 30 Formiche di Roma e Nicola Pigini con Dance Generation a Corinaldo.

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