Il Monsterland Halloween Festival torna sabato 31 ottobre 2026 all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola con la sua sedicesima edizione. I primi due nomi annunciati sono Salmo e Marco Carola, in cartellone sui tre palchi principali. I biglietti sono già in vendita.

Monsterland Halloween Festival 2026 Data Città Biglietti 31 ott 2026 Imola (BO)

Autodromo Enzo e Dino Ferrari Biglietti

Monsterland 2026: la line-up e i tre palchi principali

La line-up sarà svelata in più annunci nelle prossime settimane. Questi i primi nomi confermati, divisi per palco.

Horror Warehouse

Salmo, più altri artisti da annunciare.

The Witch Forest by Jäger

Marco Carola, più altri artisti da annunciare.

Galactica by Cocorico

Nomi in corso di definizione.

I tre main stage hanno ciascuno una propria identità: si passa dall’urban alla techno fino all’elettronica internazionale. Complessivamente il festival conta 14 palchi tematici, tra spazi all’aperto e strutture al coperto.

Monsterland Halloween Festival: orari, spazi e programma

Il festival si svolge dalle 16:00 alle 05:00, per oltre tredici ore consecutive, e attende oltre 40.000 partecipanti.

L’edizione 2026 amplia la superficie di 7.000 metri quadri, con aree più estese, tensostrutture più capienti e una nuova area VIP.

Accanto alla musica, il programma comprende un Horror Luna Park, escape room, una Wrestling Arena, uno show di freestyle motocross, performance itineranti e installazioni distribuite nell’area dell’Autodromo.

Monsterland 2026: i biglietti

I biglietti sono in vendita sul sito ufficiale del festival, che si appoggia a TicketSms come sistema di biglietteria. La vendita è organizzata per fasce di prezzo progressive.

Monsterland, quindici edizioni all’Autodromo

Nato come evento musicale, il Monsterland si è progressivamente allargato fino a diventare una manifestazione che affianca ai concerti spettacolo e attrazioni. Il festival è prodotto da Unconventional Events.

Nelle quindici edizioni precedenti ha accolto oltre 340.000 partecipanti provenienti da più di cinquanta nazioni, con oltre 42.000 presenze registrate nel 2025. Sui suoi palchi si sono alternati più di mille artisti tra dj, cantanti e performer.

FAQ, Monsterland Halloween Festival 2026

Quando si tiene il Monsterland 2026?

Sabato 31 ottobre 2026, dalle 16:00 alle 05:00.

Dove si tiene il Monsterland Halloween Festival?

All’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, in provincia di Bologna.

Chi suona al Monsterland 2026?

I primi nomi annunciati sono Salmo, sull’Horror Warehouse, e Marco Carola, su The Witch Forest by Jäger. Il resto della line-up sarà comunicato nelle prossime settimane.

Quanti palchi ci sono?

I palchi sono 14 in tutto. I tre principali sono Horror Warehouse, The Witch Forest by Jäger e Galactica by Cocorico.

Dove si comprano i biglietti del Monsterland?

Sul sito ufficiale del festival, raggiungibile dalla tabella qui sopra. La biglietteria è gestita da TicketSms.