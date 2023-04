Classifiche di vendita FIMI settimana 14: Madame debutta prima negli album. Ingresso in Top 30 singoli per Pinguini e Annalisa

Hit Parade – Classifica di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 14 del 2023.

Ecco le classifiche FIMI dal 31/03/2023 al 06/04/2023.

Per chi affermava che la presenza di Depeche Mode e Pink Floyd sul podio degli album era un segnale del danno del mancato accordo tra Meta e Siae, ecco a smentire subito il tutto e a ridimensionare il potere di Meta nelle classifiche (non nella diffusione ovviamente, ma parliamo di cose molto diverse), arriva Madame che debutta subito al primo posto della classifica. Seguono in risalita Lazza, Geolier e Tananai.

Debutto ad un passo dalla Top 10 album per Silent Bob & Sick Budd.

Nei singoli ancora in testa Lazza e Tananai seguiti da Tony Effe. I brani del Festival in Top 10 sono ancora cinque (8 in Top 20). Buon debutto per Coca zero dei Pinguini Tattici Nucleari (alla #24) e Mon amour di Annalisa (alla #26).

Nei vinili diverse nuove entrate, da Melanie Martinez al disco live di Davide Van De Sfroos. La più alta nuova entrata è L’amore di Madame che si ferma alla #2 dietro a The Dark Side of the moon.

