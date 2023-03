Madame: arriva il nuovo album ‘L’Amore’ e poi nuove date per il tour estivo

Madame. Il 31 marzo esce il nuovo album e poi in estate il tour.

Madame pubblica il 31 marzo il suo secondo album intitolato L’Amore (Sugar) e annuncia nuove date estive del suo tour.

Il nuovo disco è stato anticipato dal singolo presentato a Sanremo Il bene nel male, scritto e comosto da Madame, composto da Bias (vero nome Nicolas Biasin) e BRAIL (Iacopo Sinigalia), prodotto da Shablo e Luca Faraone.

Oltre ai numeri (35 certificazioni tra oro e platino in 4 anni e tra gli artisti più ascoltati su Spotify degli ultimi 10 anni), Madame ha raccolto anche diversi premi per il valore musicale e letterario. E’ la più giovane vincitrice della Targa Tenco per il miglior album d’esordio e per la miglior canzone Voce, che si è aggiudicata anche il Premio Lunezia e il Premio Bardotti, entrambi per il miglior testo.

Madame annuncia oggi nuove date estive nelle più suggestive location outdoor.

MADAME – TOUR ESTATE 2023

8 luglio – NICHELINO (TO) – Sonic Park Stupinigi

12 luglio – LUGANO – Piazza Luini – NUOVA DATA

15 luglio – CHIETI – La Civitella – NUOVA DATA

17 luglio – ROMA – Cavea – Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone

19 luglio – PARMA – Parco Ducale – NUOVA DATA

21 luglio – FERRARA – Ferrara Summer Festival

24 luglio – FIRENZE – Piazza SS. Annunziata

26 luglio – BASSANO DEL GRAPPA (VI) – Parco Ragazzi del ’99 – NUOVA DATA

28 luglio – UDINE – Castello

29 luglio – VILLAFRANCA (VR) – Estate al Castello – Castello Scaligero – NUOVA DATA

20 agosto – FORTE DEI MARMI (LU) – Villa Bertelli

22 agosto – DIAMANTE (CS) – Teatro dei Ruderi – NUOVA DATA

24 agosto – PALERMO – Teatro di Verdura

25 agosto – TAORMINA – Teatro Antico

27 agosto – TARANTO – Rotonda del Lungomare – NUOVA DATA

29 agosto – MACERATA – Sferisterio

Le prevendite per le nuove date del tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music, apriranno a partire dalle ore 18:00 di oggi, lunedì 6 marzo, su Ticketone.it e nei circuiti di vendita abituali.

Foto di copertina: Scotti

Questa la copertina del disco.