Riccardo Zanotti annuncia a sorpresa “Coca zero”, nuovo singolo inedito dei Pinguini Tattici Nucleari

Pinguini Tattici Nucleari Coca Zero significato del testo del nuovo singolo inedito della band del momento.

Nonostante il loro ultimo album, Fake news (qui la recensione), progetto uscito il 2 dicembre scorso e certificato con il disco di platino, sia pieno di canzoni ancora da scoprire (11 su 14) la band capitanata da Riccardo Zanotti è pronta a lanciare un nuovo singolo inedito.

Pinguini Tattici Nucleari Coca zero significato del brano

Ad annunciare la release di questo nuovo singolo, in uscita venerdì 31 marzo, è stato lo stesso Zanotti che ha pubblicato una foto che lo vede impegnato a bere, per l’appunto, una Coca zero.

L’artista descrive questa canzone come il pezzo più “diverso” scritto dalla band…

“Venerdì a mezzanotte esce Coca zero. È il pezzo più “diverso” che abbiamo mai scritto, una roba folle ma ci piace così. Parla di cambiamento e rapporto tra passato e futuro, progresso e recessione, individui e società. Vedrete“.

In attesa di poterlo ascoltare Riccardo continua anche la sua carriera da autore per altri. Dopo aver scritto in passato per artisti come Loredana Bertè, quest’anno è partito col botto prima con Terzo cuore, presentata in gara al Festival di Sanremo da Leo Gassmann, quindi con Un buono inizio, nuovo singolo di Laura Pausini.

Voci di corridoio lo danno inoltre al lavoro per un brano inedito scritto insieme ad uno dei suoi idoli, quel Max Pezzali di cui spesso è stato considerato quale erede musicale. Non ci resta che aspettare.

Pinguini Tattici Nucleari Coca zero testo e audio

In arrivo venerdì 31 marzo