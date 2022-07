San Siro Canta Max: la scaletta definitiva (risultati del sondaggio)

San Siro Canta Max.

L’evento, rimandato per due anni a causa del Covid, sta per iniziare e tantissimi fan di Max Pezzali sono pronti al karaoke a cielo aperto sulle note delle canzoni della carriera del cantautore pavese cominciata, a inizio anni ’90, con gli 883 insieme a Mauro Repetto.

Abbiamo chiesto ai nostri lettori di votare le canzoni che vorrebbero nella scaletta, escludendo, naturalmente, i grandi classici del repertorio di Max Pezzali, come Hanno Ucciso l’Uomo Ragno e Come Mai, che diamo per scontato verranno eseguite durante il live (altrimenti, io per prima, ci rimarremmo tutti malissimo!).

Siete curiosi di scoprire il risultato del sondaggio?