San Siro Canta Max: la scaletta ideale del concerto di Max Pezzali

Max Pezzali San Siro Canta Max: vota la scaletta ideale.

Tra poco più di un mese Max Pezzali sarà allo Stadio Meazza di Milano con i due concerti-evento San Siro Canta Max, anticipati dalla data zero di Bibione. LEGGI QUI

Concerti che erano inizialmente previsti per il 2020 e poi rimandati di due anni per via dell’emergenza sanitaria.

Ma ora il momento è quasi arrivato e siamo tutti pronti per questo grande karaoke a cielo aperto.

Chi non conosce le canzoni di Max Pezzali? Chi non conosce le canzoni degli 883?

E noi che siamo un po’ boomer (come la nostra Mosca Tze Tze) abbiamo pensato alla nostra scaletta ideale, quella di Max Pezzali – 883 e vorremmo sapere, tra le canzoni meno famose, quale vorreste mettere nella scaletta.

Da questa lista abbiamo tolto quei brani che, ~100%, eseguirà, come Hanno Ucciso l’Uomo Ragno e Come Mai. Quei pezzi che, insomma, non possono proprio mancare in un concerto!

Siete pronti a farci sapere la vostra opinione?

Per accedere al sondaggio potete inquadrare il QR code, cliccarci su o rispondere direttamente nel form qui sotto (quarta opzione, cliccate qui).

MAX PEZZALI – SAN SIRO CANTA MAX

10 luglio 2022 a Bibione

15 luglio 2022 San Siro

16 luglio 2022 San Siro

