Max Pezzali dopo Bibione pronto per San Siro con sul palco Mauro Repetto e la reunion di Paola & Chiara. Oltre 30 i brani in scaletta...

Max Pezzali scaletta concerto Stadio San Siro con San Siro Canta Max, una grande festa in musica con presenti anche Mauro Repetto e la reunion di Paola & Chiara.

Dopo una lunga attesa a causa della pandemia e delle normative anti covid arriva finalmente per Max Pezzali il momento della doppia data allo stadio milanese dopo una data zero a Bibione che ha fatto sognare i fan, e non solo, l’appuntamento è fissato per il 15 e 16 luglio.

Un concerto definito dall’artista stesso come un grande karaoke perché max salirà sul palco per cantare trent’anni esatti di musica con gli 883, prima, e da cantante solista (ma mai solo), dopo.

Un live iconico che vedrà tornare sul palco anche Mauro Repetto, l’altra metà degli 883, e l’attesa reunion delle sole Paola & Chiara che, ricordiamo, prima di vincere Sanremo giovani nel 1997 avviando un carriera fatta di hit, degli 883 erano le coriste.

Prima di scoprire la scaletta dello show, a cui si aggiungeranno sicuramente per la data di San Siro sorprese e qualche ospite, ecco le parole intense postate sui social da Deborah Pelamatti, moglie di Max nonché madre di Milo.

Il tuo palco, la tua vita.

Lì sopra sei energia pura, ti diverti come un pazzo (e si vede), canti le canzoni che hai scritto in giovanissima età (ho scoperto che pochissimi sono gli artisti che scrivono musica e parole da soli…) e che sono diventate storia della musica italiana. Sono consapevole di essere una delle donne più fortunate del mondo: hai un talento pazzesco, sei coltissimo, sei buono (troppo) e sei un marito e un papà incredibile.

Ieri sera alle prove generali c’eravamo (come sempre) anche io e Hilo: abbiamo urlato, cantato (già non abbiamo più voce 😅), ballato…Con gli occhi pieni di orgoglio.

Stasera ti aspetta il tuo pubblico a Bibione e poi…2 date a San Siro!!! Ti meriti tutto il successo e l’immenso amore che ti circonda Max, “Ragazzo inadeguato” di Pavia che solo grazie alle tue doti immense, ai tuoi sogni grandi e alla tua fortissima tenacia sei arrivato fin lassù, nell’Olimpo dei grandi.

