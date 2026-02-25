25 Febbraio 2026
25 Febbraio 2026

Sanremo 2026 su YouTube: Sal Da Vinci guida le tendenze dopo la prima serata

La classifica delle tendenze musicali di YouTube aggiornata alle 15:30 del 25 febbraio 2026.

Sal Da Vinci, Serena Brancale, Arisa Masini e Fedez nelle tendenze YouTube di Sanremo 2026
Tutti i video ufficiali dei brani in gara al Festival di Sanremo 2026 sono stati pubblicati su YouTube nella notte tra il 24 e il 25 febbraio, subito dopo la prima serata. In poche ore la classifica delle tendenze ha già una sua forma. Ecco come stanno le cose questa mattina.

Sal Da Vinci guida le tendenze

Sal Da Vinci è primo con Per sempre sì. Un risultato che dice qualcosa sul pubblico di YouTube: non sempre coincide con quello della sala stampa, e Sal Da Vinci, assente dalla top 5 della critica, guida invece la classifica online a poche ore dall’uscita del video.

La top 5 della sala stampa si conferma anche su YouTube

Quattro dei cinque artisti nella top 5 della sala stampa sono presenti anche nelle prime posizioni delle tendenze. Serena Brancale è seconda con Qui con me, Arisa terza con Magica Favola, Fedez & Marco Masini quarti con Male necessario e Ditonellapiaga quinta con Che fastidio!. Fulminacci è decimo con Stupida sfortuna.

La classifica completa dei brani Sanremo 2026 su YouTube

La lista che segue riporta i brani di Sanremo in ordine di posizione nella classifica generale delle tendenze musicali di YouTube. Il numero tra parentesi indica la posizione reale nella classifica complessiva, che include anche brani non in gara al festival.

  1. Sal Da VinciPer sempre sì (1°)
  2. Serena BrancaleQui con me (2°)
  3. ArisaMagica Favola (3°)
  4. Fedez & Marco MasiniMale necessario (4°)
  5. DitonellapiagaChe fastidio! (5°)
  6. Tommaso ParadisoI romantici (6°)
  7. SayfTu mi piaci tanto (7°)
  8. Samurai JayOssessione (8°)
  9. LuchèLabirinto (9°)
  10. FulminacciStupida sfortuna (10°)
  11. Ermal MetaStella stellina (12°)
  12. LDA & AKA 7evenPoesie clandestine (13°)
  13. Enrico NigiottiOgni volta che non so volare (14°)
  14. RafOra e per sempre (15°)
  15. J-AXItalia starter pack (16°)
  16. NaytPrima che (18°)
  17. Francesco RengaIl meglio di me (19°)
  18. Elettra LamborghiniVoilà (20°)
  19. Michele BraviPrima o poi (21°)
  20. LevanteSei tu (22°)
  21. Dargen D’AmicoAi Ai (27°)
  22. Bambole di PezzaResta con me (28°)

Non sono ancora entrati in classifica i video di Chiello, Eddie Brock, Leo Gassmann, Malika Ayane, Mara Sattei, Maria Antonietta & Colombre, Patty Pravo e Tredici Pietro.

Nota: nella top 30 ci sono anche brani fuori gara

Nella classifica generale delle tendenze musicali di YouTube di questa mattina, tra i brani di Sanremo si inseriscono anche titoli non in gara al festival. Pyrex & Sfera Ebbasta con Darkmoney (uscito il 12 febbraio) è 17°, VillaBanks con Il Doc 6 è 23°, e Salmo con Crackers chiude la top 30 al 30° posto. Un segnale che il festival non monopolizza completamente le tendenze, anche nella settimana di Sanremo.

La classifica è aggiornata alle 15:30 del 25 febbraio 2026 e cambierà nel corso della giornata.

 

