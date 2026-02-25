Sal Da Vinci a Sanremo 2026: la canzone che non vincerà ma guadagnerà in SIAE più di tutte

Ha ricevuto le pagelle più basse tra i Big in gara al preascolto della stampa, qualcuno ha ironizzato sui social, eppure Sal Da Vinci potrebbe essere uno dei veri vincitori morali di questo Festival di Sanremo 2026. Non sul palco dell’Ariston, ma fuori: nei matrimoni, nelle cerimonie, nei programmi televisivi, nelle playlist di Real Time. Per sempre sì è una di quelle canzoni che non vincono Sanremo ma che generano SIAE per anni. E questo, nel mondo della musica, vale quanto una vittoria.
E no, non stiamo scherzando.
Sal Da Vinci a Sanremo 2026: il ritorno dopo 17 anni
Sal Da Vinci torna sul palco dell’Ariston a 17 anni dall’ultima partecipazione, con un brano che mette al centro l’amore come scelta quotidiana: due persone che continuano a scegliersi, nonostante tutto. La canzone è prodotta da Merk & Kremont e Adriano Pennino ed è scritta da Sal Da Vinci insieme a Francesco Da Vinci, Alessandro La Cava, Federica Abbate, Merk & Kremont ed Eugenio Maimone. Un team di autori che sa esattamente cosa fa e perché lo fa.
Perché “Per sempre sì” è un colpo di genio imprenditoriale
Parliamoci chiaro: Per sempre sì non è la canzone più originale di questo Sanremo. Ma non è pensata per esserlo. È pensata per essere la canzone del matrimonio dell’anno, la colonna sonora del primo ballo, il sottofondo di Il Castello delle Cerimonie e di Matrimonio a Prima Vista. Ha tutto quello che serve: il testo che parla di promesse eterne, il ritornello che si impara al primo ascolto, la produzione di Merk & Kremont che garantisce una resa impeccabile in qualsiasi contesto.
Sanremo, in questo caso, è il più grande lancio promozionale gratuito che un artista possa desiderare. Sal Da Vinci lo sa benissimo: non è sul palco dell’Ariston per vincere la gara, è sul palco per far entrare questa canzone nella testa di milioni di persone prima che arrivi la stagione dei matrimoni. Una mossa da manuale.
Il testo di “Per sempre sì”
Ecco il testo completo di Per sempre sì di Sal Da Vinci, in gara al Festival di Sanremo 2026.
È cominciato tutto quanto dal principio
Io che per te ero solo un uomo sconosciuto
Poi diventato un re dal cuore innamorato
Tu una regina ora vestita in bianco sposa
Abbiamo sognato figli in una grande casa
E superato tutte le difficoltà
Perché un amore, non è amore per la vita
Se non ha affrontato la più ripida salita
E si accenderà la musica
E qui ti aspetterò
Il più grande giorno
Ti regalerò
Saremo io e te
Per sempre
Legati per la vita che
Senza te
Non vale niente
Non ha senso vivere
Con la mano sul petto
Io te lo prometto
Davanti a Dio
Saremo io e te
Da qui
Sarà per sempre sì
So bene che è una grande incognita il futuro
Ma insieme a te non mi spaventerà perché
Costruiremo tutto ma non alzeremo un muro
Litigare e far l’amore poi che male c’è
E si accenderà la musica
Per te io canterò
Il più grande giorno
Ti regalerò
Saremo io e te
Per sempre
Legati per la vita che
Senza te
Non vale niente
Non ha senso vivere
Con la mano sul petto
Io te lo prometto
Davanti a Dio
Saremo io e te
Da qui
Sarà per sempre
Sì, soltanto sì
Per questi giorni
E mille altri ancora
Un semplice sì
L’eternità è dentro una parola
Saremo io e te
Per sempre
Legati per la vita che
Senza te
Non vale niente
Non ha senso vivere
Con la mano sul petto
Io te lo prometto
Davanti a Dio
Saremo io e te
Accussì
Sarrà pe sempe sì