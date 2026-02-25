Sal Da Vinci a Sanremo 2026: la canzone che non vincerà ma guadagnerà in SIAE più di tutte

Ha ricevuto le pagelle più basse tra i Big in gara al preascolto della stampa, qualcuno ha ironizzato sui social, eppure Sal Da Vinci potrebbe essere uno dei veri vincitori morali di questo Festival di Sanremo 2026. Non sul palco dell’Ariston, ma fuori: nei matrimoni, nelle cerimonie, nei programmi televisivi, nelle playlist di Real Time. Per sempre sì è una di quelle canzoni che non vincono Sanremo ma che generano SIAE per anni. E questo, nel mondo della musica, vale quanto una vittoria.

E no, non stiamo scherzando.

Sal Da Vinci a Sanremo 2026: il ritorno dopo 17 anni

Sal Da Vinci torna sul palco dell’Ariston a 17 anni dall’ultima partecipazione, con un brano che mette al centro l’amore come scelta quotidiana: due persone che continuano a scegliersi, nonostante tutto. La canzone è prodotta da Merk & Kremont e Adriano Pennino ed è scritta da Sal Da Vinci insieme a Francesco Da Vinci, Alessandro La Cava, Federica Abbate, Merk & Kremont ed Eugenio Maimone. Un team di autori che sa esattamente cosa fa e perché lo fa.

Perché “Per sempre sì” è un colpo di genio imprenditoriale

Parliamoci chiaro: Per sempre sì non è la canzone più originale di questo Sanremo. Ma non è pensata per esserlo. È pensata per essere la canzone del matrimonio dell’anno, la colonna sonora del primo ballo, il sottofondo di Il Castello delle Cerimonie e di Matrimonio a Prima Vista. Ha tutto quello che serve: il testo che parla di promesse eterne, il ritornello che si impara al primo ascolto, la produzione di Merk & Kremont che garantisce una resa impeccabile in qualsiasi contesto.

Sanremo, in questo caso, è il più grande lancio promozionale gratuito che un artista possa desiderare. Sal Da Vinci lo sa benissimo: non è sul palco dell’Ariston per vincere la gara, è sul palco per far entrare questa canzone nella testa di milioni di persone prima che arrivi la stagione dei matrimoni. Una mossa da manuale.

Il testo di “Per sempre sì”

Ecco il testo completo di Per sempre sì di Sal Da Vinci, in gara al Festival di Sanremo 2026.

È cominciato tutto quanto dal principio

Io che per te ero solo un uomo sconosciuto

Poi diventato un re dal cuore innamorato

Tu una regina ora vestita in bianco sposa

Abbiamo sognato figli in una grande casa

E superato tutte le difficoltà

Perché un amore, non è amore per la vita

Se non ha affrontato la più ripida salita

E si accenderà la musica

E qui ti aspetterò

Il più grande giorno

Ti regalerò

Saremo io e te

Per sempre

Legati per la vita che

Senza te

Non vale niente

Non ha senso vivere

Con la mano sul petto

Io te lo prometto

Davanti a Dio

Saremo io e te

Da qui

Sarà per sempre sì

So bene che è una grande incognita il futuro

Ma insieme a te non mi spaventerà perché

Costruiremo tutto ma non alzeremo un muro

Litigare e far l’amore poi che male c’è

E si accenderà la musica

Per te io canterò

Il più grande giorno

Ti regalerò

Saremo io e te

Per sempre

Legati per la vita che

Senza te

Non vale niente

Non ha senso vivere

Con la mano sul petto

Io te lo prometto

Davanti a Dio

Saremo io e te

Da qui

Sarà per sempre

Sì, soltanto sì

Per questi giorni

E mille altri ancora

Un semplice sì

L’eternità è dentro una parola

Saremo io e te

Per sempre

Legati per la vita che

Senza te

Non vale niente

Non ha senso vivere

Con la mano sul petto

Io te lo prometto

Davanti a Dio

Saremo io e te

Accussì

Sarrà pe sempe sì