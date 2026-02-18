Salmo, fuori il nuovo singolo “Crackers”: un manifesto di autonomia artistica in bianco e nero

Prende sempre più forma il ritorno di Salmo con il progetto HELLVISBACK 10 YEARS LATER, un lavoro che celebra il suo disco culto del 2016 e allo stesso tempo segna un nuovo snodo nel suo percorso artistico. Dopo la pubblicazione del primo inedito, 10 AD, arriva oggi un nuovo tassello che spezza l’attesa per l’album, in uscita il 3 aprile per Sony Music Italy.

Da oggi è infatti disponibile il nuovo singolo e video CRACKERS.

salmo – CRACKERS: un manifesto di autonomia artistica

Il secondo dei tre brani inediti contenuti in HELLVISBACK 10 YEARS LATER è un vero e proprio manifesto di autonomia artistica. In CRACKERS, Salmo gioca sul contrasto tra immagine e autenticità nel mondo del rap contemporaneo, colpendo con la sua scrittura affilata le pose, le gerarchie e i falsi miti del successo.

Una dichiarazione d’identità che ribadisce la sua posizione unica all’interno della scena, senza compromessi e con la forza che da sempre contraddistingue la sua musica.

Il video: un’estetica cruda in bianco e nero

Ad accompagnare il brano, un video diretto da Bogdan ‘Chilldays’ Plakov con la fotografia di Edoardo Bolli. L’opera è visivamente essenziale e compatta, costruita su un impianto in bianco e nero puro che elimina ogni distrazione cromatica. L’obiettivo è concentrare lo sguardo sull’attitudine magnetica di Salmo, inseparabile dalla sua nuova maschera.

La grana marcata e la fotografia cruda restituiscono un’estetica quasi analogica che amplifica la tensione del brano e ne rafforza l’impronta underground. Un impianto visivo di forte coerenza stilistica, dove performance e immagine si fondono in un’estetica diretta e senza compromessi.

L’uscita di HELLVISBACK 10 YEARS LATER è sempre più vicina e, per accendere ancora di più l’entusiasmo dei fan, da oggi è possibile preordinare l’album anche nei formati da collezione CD (black leather box) e Musicassetta Rossa.

PH BOGDAN ‘CHILLDAYS’ PLAKOV