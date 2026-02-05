Salmo riapre “Hellvisback” dieci anni dopo e annuncia un nuovo progetto che guarda avanti

Hellvisback compie dieci anni. E Salmo sceglie di non limitarsi a celebrarlo ma dargli nuova linfa vitale.

Nel giorno del decennale di uno dei dischi che hanno segnato un prima e un dopo per il rap italiano, l’artista annuncia Hellvisback 10 Years Later, un nuovo progetto che guarda avanti invece di fermarsi alla nostalgia. L’album uscirà venerdì 3 aprile e sarà disponibile da subito in pre-order nel formato doppio vinile rosso autografato.

Pubblicato nel 2016, Hellvisback è stato un punto di rottura. In un momento di transizione per la scena, Salmo ha imposto una visione netta, personale, volutamente fuori dalle mode dominanti, portando nel mainstream un’estetica radicale e un’attitudine senza compromessi. Un disco che ha cambiato linguaggi, suoni e ambizioni, influenzando un’intera generazione di artisti. Con oltre 200.000 copie vendute, è rimasto un riferimento più che un ricordo.



SALMO – HELLVISBACK 10 YEARS LATER

Dieci anni dopo, Hellvisback 10 Years Later non nasce come operazione celebrativa. Il progetto riprende l’impianto originale dell’album, comprese le tracce aggiunte con la Platinum Edition, e lo rilegge alla luce di un percorso artistico e umano che nel frattempo è cambiato. A questo si aggiungono tre brani inediti, pensati non come appendice, ma come parte integrante del discorso.

L’intero lavoro è prodotto da Salmo e accompagnato da un nuovo artwork che richiama l’iconografia di allora, trasformandola. La maschera, simbolo centrale di Hellvisback, ritorna ma filtrata da dieci anni di evoluzione, come se il passato venisse osservato senza nostalgia, ma con consapevolezza.

Ad aprire il progetto è 10 AD, fuori da stanotte. Un brano scritto e prodotto da Salmo, accompagnato da un videoclip in bianco e nero, che funziona come manifesto più che come singolo: lucido, diretto, senza concessioni, capace di intrecciare vissuto personale e sguardo sociale senza retorica.

In attesa dell’uscita di Hellvisback 10 Years Later, Salmo tornerà anche dal vivo sui palchi dei principali festival estivi. Le date annunciate includono Firenze Rocks (12 giugno), Sherwood Festival a Padova (2 luglio), Ex Base NATO a Napoli (10 luglio), AstiMusica (12 luglio) e il Lebonski Park di Arzachena (25 luglio), nella sua Sardegna.

Dieci anni dopo, Hellvisback non viene messo sotto vetro. Viene rimesso in circolo.

Foto di BOGDAN ‘CHILLDAYS’ PLAKOV