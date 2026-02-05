5 Febbraio 2026
di
All Music Italia
News
Condividi su:
5 Febbraio 2026

Salmo riapre “Hellvisback” dieci anni dopo e annuncia un nuovo progetto che guarda avanti

Nuovo artwork, tre brani inediti e “10 AD” apripista.

News di All Music Italia
Salmo annuncia Hellvisback 10 Years Later nel decennale di Hellvisback
Condividi su:

Hellvisback compie dieci anni. E Salmo sceglie di non limitarsi a celebrarlo ma dargli nuova linfa vitale.

Nel giorno del decennale di uno dei dischi che hanno segnato un prima e un dopo per il rap italiano, l’artista annuncia Hellvisback 10 Years Later, un nuovo progetto che guarda avanti invece di fermarsi alla nostalgia. L’album uscirà venerdì 3 aprile e sarà disponibile da subito in pre-order nel formato doppio vinile rosso autografato.

Pubblicato nel 2016, Hellvisback è stato un punto di rottura. In un momento di transizione per la scena, Salmo ha imposto una visione netta, personale, volutamente fuori dalle mode dominanti, portando nel mainstream un’estetica radicale e un’attitudine senza compromessi. Un disco che ha cambiato linguaggi, suoni e ambizioni, influenzando un’intera generazione di artisti. Con oltre 200.000 copie vendute, è rimasto un riferimento più che un ricordo.
Artwork di Hellvisback 10 Years Later di Salmo

SALMO – HELLVISBACK 10 YEARS LATER

Dieci anni dopo, Hellvisback 10 Years Later non nasce come operazione celebrativa. Il progetto riprende l’impianto originale dell’album, comprese le tracce aggiunte con la Platinum Edition, e lo rilegge alla luce di un percorso artistico e umano che nel frattempo è cambiato. A questo si aggiungono tre brani inediti, pensati non come appendice, ma come parte integrante del discorso.

L’intero lavoro è prodotto da Salmo e accompagnato da un nuovo artwork che richiama l’iconografia di allora, trasformandola. La maschera, simbolo centrale di Hellvisback, ritorna ma filtrata da dieci anni di evoluzione, come se il passato venisse osservato senza nostalgia, ma con consapevolezza.

Ad aprire il progetto è 10 AD, fuori da stanotte. Un brano scritto e prodotto da Salmo, accompagnato da un videoclip in bianco e nero, che funziona come manifesto più che come singolo: lucido, diretto, senza concessioni, capace di intrecciare vissuto personale e sguardo sociale senza retorica.

In attesa dell’uscita di Hellvisback 10 Years Later, Salmo tornerà anche dal vivo sui palchi dei principali festival estivi. Le date annunciate includono Firenze Rocks (12 giugno), Sherwood Festival a Padova (2 luglio), Ex Base NATO a Napoli (10 luglio), AstiMusica (12 luglio) e il Lebonski Park di Arzachena (25 luglio), nella sua Sardegna.

Dieci anni dopo, Hellvisback non viene messo sotto vetro. Viene rimesso in circolo.

Foto di BOGDAN ‘CHILLDAYS’ PLAKOV

 

All Music Italia

Articoli più letti

Cantanti Sanremo 2026: nomi veri, età e analisi generazionale del cast 1

Festival di Sanremo 2026: età e veri nomi di tutti i cantanti in gara
Damiano David The First Time testo significato traduzione 2

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Sanremo 2026 guida completa al Festival: serate, votazioni e come seguirlo 3

Festival di Sanremo 2026: guida completa con cantanti, canzoni, programma e votazioni
o Canto 2, il nuovo album di Laura Pausini in uscita nel 2026 4

Io Canto 2 e Yo canto 2. Laura Pausini scopre le carte sui nuovi progetti: data di uscita, tracklist e featuring
Tutti gli album italiani in uscita 2026 5

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Laura Pausini per Io canto 2 6

“Io canto 2”, Laura Pausini racconta il nuovo album canzone per canzone
Pagelle della stampa di Sanremo 2026 con la classifica dei brani 7

Festival di Sanremo 2026, le pagelle della stampa: la classifica completa dopo i primi ascolti
Simona Ventura e i volti noti del San Marino Song Contest 2026 8

Simona Ventura guida il San Marino Song Contest 2026: tutti i volti noti in gara
New Music Friday 6 febbraio: singoli più attesi settimana 6/2026 9

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 6 febbraio 2026
Fedez in studio con Luca Jurman durante la preparazione per Sanremo 2026 10

Fedez sceglie Luca Jurman per Sanremo 2026? Prove in studio e tapis roulant

Cerca su A.M.I.