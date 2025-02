Sanremo 2025: la terza serata tra look da incubo e il conduttore ignifugo ai meme

Sanremo 2025: i momenti top e trash della terza serata.

Si parte subito con l’entrata, scaglionata, delle tre Co-Conduttrici: Miriam Leone, bellissima e fresca mamma, Elettra Lamborghini che ride in anticipo per paura di non farci ridere (e in effetti, questa volta non ci riesce), e Katia Follesa che mette subito le cose in chiaro. Lei non ha devoluto il suo cachet in beneficenza. In un Festival in cui tutti donano, Katia si distingue: il suo cachet resta saldo sul conto. Perché la beneficenza è bella, ma anche pagare il mutuo.

Tra l’altro dopo Malgioglio che nella seconda serata ha contato gli autori di Rkomi, oggi è la volta di Katia Follesa che si chiede quanti ne abbia Sarah Toscano (8 per la cronaca) per quella hit che ha portato sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2025 la terza serata

Ad un certo punto arriva Samuele Parodi. E voi vi chiederete chi è. Un piccolo uomo di 11 anni che sa tutto sul Festival di Sanremo. Ma non solo: in tre minuti e con una sola presentazione fa meglio di praticamente ogni co-conduttore degli ultimi dieci anni.

Facciamo una petizione per farlo tornare il prossimo anno! Magari a presentare le Nuove Proposte, così almeno, visto che i minorenni non possono apparire in tv dopo la mezzanotte, ci assicureremmo che questi poveri giovani alla ricerca di visibilità e pubblico non si esibiscano dopo l’una.

Continua la gara e ci colpisce Olly che si presenta sul palco uno dei candidati alla vittoria, con il suo baffetto incerto che non ci ha creduto abbastanza.. Un po’ più di impegno e avrebbe potuto puntare a essere il nuovo Dalì, invece ora oscilla tra il post-adolescente ribelle e il cosplay di Ollio.

Tutto procede liscio, anche troppo mentre Elettra Lamborghini riappare con un abito in stile sposa cadavere talmente brutto che la moda ha chiesto il TSO.

Diciamocelo però, c’è solo un vero dramma quest’anno: manca Amadeus. E senza Amadeus, Conti è il primo conduttore ignifugo ai meme… non offre nulla di memabile e va talmente di corsa che anche un fotografo di Formula 1 faticherebbe a immortalarlo per un meme.

Si accende solo quando parte Tutta l’Italia di Gabry Ponte. A questo punto, qualcuno gli dica che né la SIAE ne Gabry gli gireranno una percentuale.