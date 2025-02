Samuele Parodi dall’appello al TG 1 al palco di Sanremo 2025

Samuele Parodi a Sanremo 2025 sul palco con Carlo Conti, l’undicenne che conosce ogni canzone, vincitore e conduttore della storia del Festival

Il pubblico del Festival di Sanremo 2025 avrà modo di conoscere Samuele Parodi, undicenne con una passione straordinaria per la kermesse musicale più amata d’Italia.

Stasera Samuele salirà sul palco dell’Ariston accanto a Carlo Conti, portando con sé un bagaglio di conoscenze enciclopediche sulla storia della manifestazione.

Classe 2013, Samuele non si limita a sapere chi ha vinto Sanremo negli anni passati: è in grado di elencare tutte le canzoni in gara, anche quelle meno conosciute, ricordando con precisione il podio di ogni edizione e i regolamenti che si sono susseguiti nel tempo. Inoltre, conosce a memoria l’elenco di tutti i conduttori del Festival, dettaglio che lo rende un vero e proprio archivio vivente della rassegna musicale.

La sua passione è nata grazie a internet, dove ha trascorso ore e ore a recuperare video delle edizioni passate. Ma non si è fermato lì: oltre a studiare il Festival, ha sviluppato un amore per la musica che lo ha portato a suonare il pianoforte.

A gennaio, in un servizio del TG1, Samuele aveva lanciato un appello a Carlo Conti, chiedendo di poter partecipare al Festival. Il conduttore non ha esitato a raccogliere l’invito, rendendo possibile il sogno di questo giovanissimo esperto sanremese.