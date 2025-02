Gabry Ponte accenderà la finale di Sanremo 2025 con “Tutta l’Italia”

Ad aprire la finale del Festival di Sanremo 2025 sarà il brano che si sta rivelando la vera hit del Festival, Tutta l’Italia di Gabry Ponte, la canzone scelta come sigla della 75esima edizione della kermesse.

Il DJ e producer italiano più ascoltato al mondo su Spotify (e non solo) salirà sul palco dell’Ariston per presentare il brano scelto come jingle ufficiale della kermesse.

Gabry Ponte vanta numeri da record: oltre 5.5 miliardi di stream globali, 18 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, 3 dischi di diamante, 46 dischi di platino e 26 dischi d’oro. Numeri a cui si è aggiunto un traguardo unico…

GABRY PONTE, IL PRIMO DJ ITALIANO A SAN SIRO

Tra pochi mesi l’artista terrà un concerto-evento che segnerà un’altra prima volta nella storia della musica italiana: sabato 28 giugno 2025, Gabry Ponte diventerà il primo DJ a esibirsi allo Stadio San Siro di Milano.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI







GABRY PONTE A SANREMO 2025 con tutta l’italia, sigla ufficiale

Con Tutta l’Italia”, il DJ-producer ha portato sul palco dell’Ariston tutta l’energia di un sound inconfondibile. Energia che Gabry Ponte porterà sul palco dell’Ariston Sabato 15 febbraio in occasione della finale del Festival di Sanremo su Rai 1.

Qui a seguire il testo del brano che ha quasi raggiunto un milione di views sul solo Instagram (dato aggiornato al 12 febbraio).

Mamma stasera non ritorno

Ma sicuro finisco in qualche letto e poi dormo

Siamo tutti dei bravi ragazzi, a posto

Spaghetti, vino e padre nostro

E la Gioco-co-conda ride

Va bene, ma lei sta a Parigi

I baci vietati ne-nelle stradine nere

Occhi tristi, ma felici

Quanti amici degli amici

E canti

Ti sento tra le grida

Le luci ci passano le dita

Fa niente, se non l’hai mai sentita

Ma con sta roba ci salta

Tutta l’Italia

Tutta l’Italia

Tutta l’Italia

Tutta l’Italia

Lasciateci ballare

Con un bicchiere in mano

Domani poi ci pentiamo

A dirci ti amo

Che qui ci serve

Tutta l’Italia

Tutta l’Italia

Tutta l’Italia

pappa rara, pappa rara, pappa rara

Il calcio lo prendono a calci

La moda che fa degli stracci

Cucina stellata di avanzi, beato santissimo Craxi

E quante mo-o-onetine

Ma i desideri sono degli altri

Con le collanine d’oro

Sulle canottiere

L’auto blu, i lampeggianti

Avanti, popolo avanti

E canti

Ti sento tra le grida

Le luci ci passano le dita

Fa niente, baby è così la vita

E con sta roba ci salta

Tutta l’Italia

Tutta l’Italia

Tutta l’Italia

Tutta l’Italia

Lasciateci ballare

Con un bicchiere in mano

Domani poi ci pentiamo

A dirci ti amo

Che qui ci serve

Tutta l’Italia

Tutta l’Italia

Tutta l’Italia

(one, two, three, four)

pappa rara, pappa rara, pappa rara

pappa rara, pappa rara, pappa rara