Sanremo 2025, in arrivo con Warner la compilation ufficiale: tracklist e dettagli

Sanremo 2025: arriva la compilation ufficiale con tutte le canzoni del Festival.

L’unica raccolta con tutti i brani in gara al Festival, compreso quello di Emis Killa che come è noto, ha scelto di ritirarsi, e la sigla della kermesse realizzata da Gabry Ponte, sarà disponibile dal 14 febbraio in CD, vinile, digitale ma anche in edicola con Sorrisi & Canzoni TV.

Quest’anno la compilation ufficiale, l’unica che raccoglie tutti i brani in gara, Campioni e Nuove proposte, uscirà per Warner Music Italy in collaborazione con Radio Italia solomusicaitaliana.

Tutti i brani della compilation di Sanremo 2025

Una tracklist variegata, che mette insieme grandi nomi della musica italiana, artisti emergenti e nuove proposte che si stanno facendo spazio nel panorama musicale. Tutti ovviamente in gara al Festival.

Ecco la lista completa dei brani:

CD1

ACHILLE LAURO – Incoscienti Giovani IRAMA – Lentamente FEDEZ – Battito ELODIE – Dimenticarsi alle 7 OLLY – Balorda nostalgia COMA_COSE – Cuoricini MODÀ – Non ti dimentico THE KOLORS – Tu con chi fai l’amore TONY EFFE – Damme ‘na mano SIMONE CRISTICCHI – Quando sarai piccola CLARA – Febbre NOEMI – Se t’innamori muori ROSE VILLAIN – Fuorilegge GAIA – Chiamo io chiami tu RKOMI – Il ritmo delle cose EMIS KILLA – Demoni ROCCO HUNT – Mille volte ancora SARAH TOSCANO – Amarcord

CD2

GIORGIA – La cura per me FRANCESCO GABBANI – Viva la vita MASSIMO RANIERI – Tra le mani un cuore SERENA BRANCALE – Anema e core BRESH – La tana del granchio FRANCESCA MICHIELIN – Fango in paradiso JOAN THIELE – Eco LUCIO CORSI – Volevo essere un duro BRUNORI SAS – L’albero delle noci WILLIE PEYOTE – Grazie ma no grazie SHABLO feat. GUÈ, JOSHUA, TORMENTO – La mia parola MARCELLA BELLA – Pelle diamante ALEX WYSE – Rockstar MARIA TOMBA – Goodbye (voglio good vibes) SETTEMBRE – Vertebre VALE LP E LIL JOLIE – Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore Bonus track: **GABRY PONTE** – Tutta l’Italia