Sanremo 2025, tutte le classifiche serata per serata giuria per giuria. Per stampa e radio Giorgia in vetta. Il televoto diviso tra Olly e Lucio Corsi

Sanremo 2025 si è concluso con una delle edizioni più seguite degli ultimi anni, caratterizzata da una gara equilibrata e ricca di sorprese. Dalla prima serata fino alla finalissima, le classifiche delle varie giurie – Sala Stampa, Radio e Televoto – hanno tracciato un percorso che ha portato all’incoronazione di Olly, vincitore della 75ª edizione del Festival.

In questo articolo ripercorriamo tutte le classifiche serata per serata, analizzando come si sono evoluti i voti e quali artisti hanno conquistato il pubblico e la critica.

Ecco le classifiche complete di Sanremo 2025, ordinate per serata e tipo di votazione.

1° Serata – Martedì 11 febbraio 2025

A votare nella prima serata è stata la sola Giuria della Sala Stampa, TV e Web, tra cui anche noi di All Music Italia. Questa la loro classifica che vedeva su podio Giorgia, Simone Cristicchi e Brunori Sas. Ultime posizioni per Tony Effe, Rkomi e Marcella Bella. E se questi ultimi due non stupiscono in quanto avevano già ottenuto voti molto bassi nei pre ascolti (vedi qui), lascia un po’ straniti l’ultimo posto di Tony Effe che invece sembrava aver stupito in molti.

Il futuro vincitore della kermesse, Olly, occupa la sesta posizione.

Giorgia Simone Cristicchi Brunori Sas Lucio Corsi Achille Lauro Olly Noemi Coma_Cose The Kolors Francesco Gabbani Fedez Elodie Francesca Michielin Willie Peyote Joan Thiele Massimo Ranieri Rose Villain Shablo Bresh Rocco Hunt Serena Brancale Sarah Toscano Gaia Clara Modà Irama Marcella Bella Rkomi Tony Effe

Mercoledì 12 febbraio 2025

Passiamo alla seconda serata in cui si sono esibiti 15 dei 29 artisti in gara e a votarli, con un peso del 50% a testa, sono state le radio e il televoto.

Questa la Classifica della Giuria delle Radio che conferma il primo posto di Giorgia e mette Cristicchi inaspettatamente al secondo con Achille Lauro a chiudere il podio. Ultimi Rocco Hunt e Marcella Bella. Il pubblico da casa si dimostra fin dal primo giorno con gusti un po’ diversi. Giorgia infatti scivola al quinto posto, Cristicchi sale addirittura al primo e Fedez si piazza al secondo.

Da notare che i soli Cristicchi e Fedez totalizzano quasi il 40% dei voti. Anche per il televoto Marcella occupa l’ultima posizione.

La classifica congiunta genera questo podio nella seconda serata: Cristicchi, Fedez e Giorgia.

Giorgia Simone Cristicchi Achille Lauro Lucio Corsi The Kolors Willie Peyote Rose Villain Bresh Elodie Francesca Michielin Fedez Rkomi Serena Brancale Marcella Bella Rocco Hunt

Classifica Giuria del Televoto

Simone Cristicchi – 20,4927% Fedez – 19,3917% Lucio Corsi – 10,6550% Achille Lauro – 10,5489% Giorgia – 9,7867% Bresh – 6,0203% Rocco Hunt – 5,9327% Elodie – 5,2029% The Kolors – 2,4193% Willie Peyote – 2,0482% Rose Villain – 2,0287% Serena Brancale – 1,6158% Francesca Michielin – 1,5996% Rkomi – 1,5417% Marcella Bella – 0,7159%

Classifica Congiunta della Serata (Giuria Radio + Televoto)

Simone Cristicchi Fedez Giorgia Achille Lauro Lucio Corsi Bresh Elodie Rocco Hunt The Kolors Willie Peyote Rose Villain Francesca Michielin Serena Brancale Rkomi Marcella Bella

Giovedì 13 febbraio 2025

Nella terza Serata si sono esibiti i restanti 14 big e a votare sono state sempre le radio e il televoto. Le radio non hanno avuto dubbi nel mettere al primo posto la hit più radiofonica di questo Festival, Cuoricini dei Coma_Cose. A seguire Brunori Sas e Olly. Ultimi Tony Effe e i Modà.

Il televoto mette Brunori Sas primo e Olly secondo. Insieme totalizzano oltre il 61% dei voti. Il podio congiunto li vede in testa con Irama terzo.

Classifica Giuria delle Radio

Coma_Cose Brunori Sas Olly Noemi Francesco Gabbani Gaia Joan Thiele Irama Shablo Sarah Toscano Massimo Ranieri Clara Modà Tony Effe

Classifica Giuria del Televoto:

Brunori Sas – 35,0881% Olly – 26,2202% Irama – 7,1952% Tony Effe – 4,9580% Modà – 4,2405% Francesco Gabbani – 4,2401% Sarah Toscano – 3,7161% Shablo – 2,8457% Noemi – 2,7200% Massimo Ranieri – 2,5841% Coma_Cose – 2,0735% Joan Thiele – 1,5581% Gaia – 1,3222% Clara – 1,2382%

Classifica Congiunta della Serata (Giuria Radio + Televoto)

Brunori Sas Olly Irama Francesco Gabbani Coma_Cose Noemi Tony Effe Sarah Toscano Modà Shablo Massimo Ranieri Joan Thiele Gaia Clara

Sanremo 2025, classifiche – Venerdì 14 febbraio 2025

Come è noto, quest’anno la serata delle Cover, per scelta di Carlo Conti, non influisce sulla classifica della gara ma è giustamente a sé stante trattandosi di una perfomance totalmente diversa. Ecco i risultati.

Classifica Giuria delle Radio

Giorgia con Annalisa Lucio Corsi con Topo Gigio Serena Brancale con Alessandra Amoroso Simone Cristicchi con Amara Coma_Cose con Johnson Righeira Elodie e Achille Lauro The Kolors con Sal da Vinci Irama con Arisa Bresh con Cristiano De André Rocco Hunt con Clementino Gaia con Toquinho Fedez con Marco Masini Clara con Il Volo Massimo Ranieri con Neri per Caso Brunori Sas con Riccardo Sinigallia e Dimartino Olly con Goran Bregovich e la Wedding & Funeral Band Shablo feat. Guè, Joshua, Tormento e Neffa Willie Peyote con Tiromancino e Ditonellapiaga Joan Thiele con Frah Quintale Sarah Toscano con Ofenbach Francesca Michielin e Rkomi Marcella Bella con Twin Violins Francesco Gabbani con Tricarico Modà con Francesco Renga Rose Villain con Chiello Noemi e Tony Effe

