Coma Cose: testo e significato di “Cuoricini”, brano in gara al Festival di Sanremo 2025

Coma Cose, Cuoricini: testo e significato del brano presentato in gara al Festival di Sanremo 2025.

I Coma Cose tornano sul palco dell’Ariston per la terza volta, dopo il loro debutto nel 2021 con Fiamme negli occhi – con la quale si classificarono alla ventesima posizione, ottenendo però un grande successo di critica e di pubblico – e l’ultima partecipazione nel 2023 con L’addio, classificandosi al tredicesimo posto e ottenendo sia il Premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo sia il Premio Lunezia per il valore musical-letterario.

Il loro ultimo album risale al 2022 – Un meraviglioso modo di salvarsi – ma nel 2024 pubblicano il singolo estivo Malavita che ottiene un buon successo e l’ultimo, pubblicato ad ottobre, dal titolo Posti vuoti.

Inoltre, i Coma Cose hanno annunciato due imperdibili concerti nei palasport, che si terranno il 27 ottobre 2025 all’Unipol Forum di Assago (MI) e il 30 ottobre 2025 al Palazzo Dello Sport di Roma. Per tutte le altre info, clicca qui!

COMA COSE CUORICINI significato del brano

Ospiti della finale di Sanremo Giovani 2024, i Coma Cose ha descritto così il brano con cui saliranno sul palco dell’Ariston: «Anche questa è un brano che tratta d’amore… chissà se sarà una ballad o un pezzo ritmato».

COMA COSE CUORICINI testo

In arrivo prossimamente.

Foto di Silvia Volante