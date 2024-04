I Coma_Cose firmano con Warner Music Italia e lanciano il singolo “Malavita”

A un anno di distanza dall’uscita di “Agosto Morsica” (Asian Fake / Warner Music Italia), i Coma_Cose firmano con Warner Music Italia e annunciano l’uscita del nuovo singolo “Malavita“, che sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 26 aprile.

Prodotto da Merk & Kremont, il brano ha sonorità inedite per la band: un mix che fonde mandolini ed echi di flamenco con un ritmo urban trascinante e molto coinvolgente.

A cambiare è inoltre la prospettiva e lo stile narrativo. Di fatto, “Malavita” non è una canzone in prima persona, ma il racconto in prosa di uno spaccato di vita.

La protagonista della canzone è una donna dal passato burrascoso, che decide di cambiare vita andandosene da un contesto opprimente, che la tiene prigioniera. Nel testo di “Malavita” si uniscono così immagini contemporanee molto vivide a un linguaggio che pesca dal cantautorato anni ‘70, già firma della band, che da sempre ama mischiare codici ed epoche musicali diverse.

Coma_Cose, “Malavita”

I Coma_Cose contano attualmente poco più di 665 mila stream su Spotify, dove il brano più apprezzato è – senza alcun dubbio – “Fiamme Negli Occhi” con 47 milioni di stream. Seguono la sanremese “L’addio” con quasi 26 milioni di stream e “Mancarsi” con 23 milioni di stream.

Foto di copertina di Silvia Violante