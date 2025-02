Marcella bella a Domenica In: “Dopo 56 anni di carriera non ho bisogno di raccomandazioni”

Dopo 18 anni di assenza dal Festival di Sanremo, Marcella Bella è tornata in gara a Sanremo 2025 con il brano Pelle Diamante, ma il suo ritorno si è concluso con un risultato non di certo esaltante: il 29° posto, l’ultimo della classifica. Ma come ha reagito la cantante?

Ospite a Domenica In, Marcella ha ironizzato sulla situazione:

“Ci tenevo così tanto ad arrivare ultima e ci sono riuscita!”, ha dichiarato sorridendo. Un’ultima posizione che per lei non rappresenta certo una sconfitta, ma un punto di ripartenza: “Dopo 18 anni di assenza, forse devo riconquistare il mio pubblico, specialmente i giovani. Quelli della mia età magari non hanno voglia di mettersi lì a votare, ma io voglio conquistare le nuove generazioni!“

L’artista ha poi parlato del significato della sua canzone, ribadendo il suo intento di dedicarla alle donne:

“Porto una canzone dedicata a tutte le donne. Alcuni non l’hanno capito, ma le anime pure sì. È un inno alle donne che io cercherò di portare avanti”, ha spiegato, sottolineando l’importanza di sostenere e difendere il mondo femminile.

Marcella, nei giorni scorsi, ha dichiarato di aver appreso dell’ultimo posto solo il giorno dopo, in quanto a mezzanotte era già andata a dormire, spiegando di essersi aspettata una posizione bassa in classifica:

“Me ne sono accorta perché c’è stato un momento bellissimo, emozionante, con Gianni Morandi con le lacrime agli occhi. Io avevo cantato con tanta anima, eppure questa cosa non è arrivata. Già dalla serata precedente non mi avevano votato, quindi ho capito che sarebbe stata dura”.

Sulla scelta di questo brano ha poi spiegato:

“Per me sarebbe stato facile cantare una canzone melodica, come hanno fatto tanti altri. Io sono nata con la melodia, ma non potevo tornare dopo 18 anni con qualcosa di già sentito. Ho voluto essere contemporanea, coerente con il percorso iniziato con Tacchi a spillo. Ora la mia canzone è dappertutto, ho già fatto un milione di streaming, quindi sono felicissima.”

Sanremo 2025, Marcella Bella: “non ho bisogno di raccomandazioni”

Marcella Bella ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, rigorosamente col tacco, anche nei confronti della stampa:

“All’uscita del mio nome hanno subito iniziato a dire che ero raccomandata, dopo 56 anni che canto e dopo tutti i successi che ho avuto. È stato molto sbagliato, soprattutto da parte di un giornalista. Dire una cosa così a me, che ho sempre cantato belle canzoni e non ho mai avuto bisogno di raccomandazioni, è assurdo”.

La cantante ha spiegato che, se non era tornata prima in gara, era solo per questioni personali o professionali:

“Se non sono tornata prima, forse ho avuto qualche impedimento. Ma questa era la risposta giusta da dare”.

Marcella Bella lascia Sanremo con la consapevolezza di aver portato sul palco un nuovo brano che rappresenta una nuova fase artistica all’insegna dell’innovazione personale.