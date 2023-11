Torna Marcella Bella con “Tacchi a spillo”, brano che anticipa l’uscita dell’album “Etnea”

A distanza di sei dall’ultimo album di inediti, “Metà amore metà dolore“, torna Marcella Bella con un nuovo singolo, “Tacchi a spillo”, e un album intitolato “Etnea“.

L’artista che, dopo un’infanzia passata a vincere i festival siciliani, ha partecipato alla prima volta al Festival di Sanremo nel 1972 con “Montagne verdi“, negli anni ’80 ha messo a segno numerosi brani di successo, da “Nell’aria” a “Senza un briciolo di testa“.

L’artista nel 2019 ha festeggiato 50 anni di carriera con due live a Roma e Milano accompagnata dall’Orchestra. Ad oggi sono oltre 300 le canzoni pubblicate da Marcella Bella.

Negli ultimi anni la sua attività è stata, oltre che musicale, anche televisiva con partecipazioni in veste di giudice/coach a programmi come “Ora o mai più” e “Star in the star” oltre alle serate dedicata alla propria carriera e a quella del fratello, Gianni Bella, in onda su Rete 4.

MArcella bella nuovo singolo e nuovo album

Il nuovo singolo, “Tacchi a spillo“, sarà lanciato in radio e in digitale venerdì 10 novembre ed è la prima uscita della nuova etichetta discografica FFN Records di Federico Feyrsinger Nonato in collaborazione con Starpoint Corporation e BMG.

Il brano viene presentato come un inno alla libertà, all’emancipazione e all’autenticità. A quella forza interiore che dà la forza di correre rischi nella vita per conquistare equilibrio.

I tacchi a spillo sono una metafora della vita: rappresentano la fragilità, la forza e la tenacia che servono per affrontare le sfide e per rialzarsi dopo ogni caduta, sempre con eleganza. Un messaggio sociale che si cela dietro l’immagine di un capo d’abbigliamento senz’altro scomodo, che per molte persone può rappresentare libertà, emancipazione ed empowerment.

Il brano è il primo estratto dal nuovo disco, “Etnea“, che sarà lanciato venerdì 1 dicembre 2023 in vinile e in maxi cd (qui il pre order).

L’uscita di un disco a soli due mesi dal Festival di Sanremo fa pensare che anche quest’anno Marcella Bella non sia riuscita a convincere con una canzone inedita Amadeus a inserirla nel cast della kermesse anche se, ricordiamo, i repack sono ormai di uso comune e quindi non certezza ad oggi non c’è.

In concomitanza con l’uscita di “Etnea”, Marcella Bella sarà impegnata in un instore tour. Questi gli appuntamenti: