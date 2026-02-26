Elisa alla guida del Festival di Sanremo? L’appello (a sorpresa) di Arisa e le Bambole di Pezza

Elisa diventa all’improvviso, seppur indirettamente, una delle protagoniste del Festival di Sanremo 2026. Le Bambole di Pezza e Arisa hanno infatti le idee molto chiare: deve essere lei il prossimo Direttore Artistico, o meglio la prima Direttrice Artistica, della kermesse della città dei fiori.

“Senza nulla da togliere a nessuno – anche a me stessa, che non saprei farlo – vi dico che vorrei vedere Elisa alla guida del Festival”, ha dichiarato Arisa in conferenza stampa.

Poi, ha aggiunto: “Lei è una grandissima musicista. È la musica. Quando arriverò dov’è Elisa, potrò finalmente dire di essere arrivata”.

Parole cariche di stima, che fanno eco a quelle delle Bambole Di Pezza, che hanno in mente anche altri due nomi per una direzione tutta al femminile:

“Noi facciamo il tifo per le donne, anche perché a livello artistico sono molto preparate. E, proprio a questo proposito, ci sono alcune figure della scena italiana che ci piacciono molto e che, secondo noi, sarebbero adatte a ricoprire alcuni ruoli di potere musicale, come ad esempio la direzione artistica di Sanremo. Tra loro: Elisa, Ema Stokholma e… Paola Cortellesi“.