26 Febbraio 2026
di
Lorenza Ferraro
Festival di Sanremo
Condividi su:
26 Febbraio 2026

Elisa alla guida del Festival di Sanremo? L’appello (a sorpresa) di Arisa e le Bambole di Pezza

Un’ipotesi che riaccende il tema della rappresentanza femminile nei ruoli chiave dell’industria musicale italiana

Festival di Sanremo di Lorenza Ferraro
Elisa proposta come direttrice artistica del Festival di Sanremo da Arisa e Bambole di Pezza
Condividi su:

Elisa diventa all’improvviso, seppur indirettamente, una delle protagoniste del Festival di Sanremo 2026. Le Bambole di Pezza e Arisa hanno infatti le idee molto chiare: deve essere lei il prossimo Direttore Artistico, o meglio la prima Direttrice Artistica, della kermesse della città dei fiori.

Senza nulla da togliere a nessuno – anche a me stessa, che non saprei farlo – vi dico che vorrei vedere Elisa alla guida del Festival”, ha dichiarato Arisa in conferenza stampa.

Poi, ha aggiunto: “Lei è una grandissima musicista. È la musica. Quando arriverò dov’è Elisa, potrò finalmente dire di essere arrivata”.

Parole cariche di stima, che fanno eco a quelle delle Bambole Di Pezza, che hanno in mente anche altri due nomi per una direzione tutta al femminile:

“Noi facciamo il tifo per le donne, anche perché a livello artistico sono molto preparate. E, proprio a questo proposito, ci sono alcune figure della scena italiana che ci piacciono molto e che, secondo noi, sarebbero adatte a ricoprire alcuni ruoli di potere musicale, come ad esempio la direzione artistica di Sanremo. Tra loro: Elisa, Ema Stokholma e… Paola Cortellesi“.

Un’ipotesi che riaccende il tema della rappresentanza femminile nei ruoli chiave dell’industria musicale italiana. E Sanremo, ancora una volta, si conferma specchio (e motore) del cambiamento.

All Music Italia

Articoli più letti

Serena Brancale, Tommaso Paradiso, Ditonellapiaga e Fedez con Marco Masini, protagonisti della prima serata di Sanremo 2026 1

Sanremo 2026, le pagelle della prima serata: i voti di All Music Italia a tutti i 30 cantanti in gara
Carlo Conti e Laura Pausini, conduttori del Festival di Sanremo 2026 2

Scaletta definitiva prima serata Sanremo 2026: cantanti, ospiti e tutti i momenti chiave
Laura Pausini sul palco dell'Ariston durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2026. Ph Virginia Bettoja 3

Scaletta seconda serata Sanremo 2026: ordine di uscita, ospiti e Nuove Proposte del 25 febbraio
Classifica prima serata Sanremo 2026: i cinque favoriti e i conduttori, Carlo Conti e Laura Pausini 4

Sanremo 2026, classifica parziale prima serata: i cinque preferiti della Sala Stampa
Quote complete Sanremo 2026 dei bookmaker 5

Sanremo 2026: le quote dei bookmaker vedono favorita Serena Brancale
Classifica lettori Sanremo 2026 con Arisa prima 6

Sanremo 2026, la classifica dei lettori di All Music Italia: Arisa in testa, male Luchè
Andamento degli ascolti del Festival di Sanremo dal 1987 al 2025, con i dati di share e spettatori per ogni edizione 7

Sanremo e gli ascolti: tutta la storia dal 1987 a oggi. Cosa aspettarsi da Carlo Conti nel 2026?
Pagelle della stampa di Sanremo 2026 con la classifica dei brani 8

Festival di Sanremo 2026, le pagelle della stampa: la classifica completa dopo i primi ascolti
I misterioso Rigurgito commenta la prima serata di Sanremo 2026 9

Sanremo 2026, la prima serata vista da Rigurgito: una flebo di commenti non richiesti
Elenco testi canzoni Festival di Sanremo 2026 10

Festival di Sanremo 2026: i testi delle canzoni dei cantanti in gara

Cerca su A.M.I.