Annalisa risponde alle voci su Sanremo 2025: “Pare che non è vero”

Annalisa smentisce i rumors sul presunto rifiuto alla co-conduzione del Festival di Sanremo 2025 con toni da diva. Facciamo un passo indietro…

Negli ultimi mesi, il nome di Annalisa è stato più volte accostato alla co-conduzione della kermesse musicale più importante d’Italia, il Festival di Sanremo. Del resto, in passato Carlo Conti ha voluto al suo fianco altre cantanti in veste di conduttrici, da Emma ad Arisa, e l’idea di affiancare la popstar del momento sembrava un’opzione interessante.

Tra i tanti siti che hanno riportato questa indiscrezione, uno in particolare ha diffuso una propria versione del presunto rifiuto arrivato dalla cantante.

Novella 2000, tramite le parole del giornalista Carlo Faricciotti, ha infatti scritto quanto segue:

“Più succosa l’indiscrezione che riguarda una cantante considerata da molti come papabile co-conduttrice: Annalisa. Cosa dicono le persone informate sui fatti? Che dopo aver scoperto chi sarebbero stati i nomi con cui avrebbe dovuto condividere il palco dell’Ariston, pare (sottolineiamo pare) abbia detto: ‘Io con quelli non ci salgo’.”

A questo punto, la cantante più certificata in Italia nel 2024 ha deciso di intervenire con una storia pubblicata sul suo profilo ufficiale Instagram.

ANNALISA, LA SMENTITA

Queste le parole di Annalisa:

“Chi mi conosce non ha mai avuto dubbi, ma ho pensato di comunicarlo apertamente solo per rispetto dei colleghi e professionisti chiamati in causa, altrimenti ci avrei riso su dal divano di casa! Pare pare pare… Pare che non è vero. Abbracci.”

Successivamente, anche Novella 2000 ha ripubblicato le parole della cantante, smentendo la propria notizia e scusandosi.

ANNALISA SARÀ A SANREMO 2025

Nonostante il rumor, Annalisa sarà comunque protagonista al Festival di Sanremo. La cantante salirà infatti sul palco dell’Ariston venerdì 14 febbraio, nella serata dedicata ai duetti, per esibirsi al fianco di Giorgia sulle note di Skyfall, brano della colonna sonora dell’omonimo film di 007, che valse ad Adele un premio Oscar.

Dopo l’esperienza sanremese, Annalisa tornerà in studio di registrazione per lavorare al suo nuovo album, attualmente in fase di produzione.