Sanremo 2026, tutti gli album in uscita dei cantanti in gara

Sanremo 2026 non vive solo sul palco dell’Ariston. Come ogni anno, il Festival è anche un momento chiave per il mercato discografico: tra nuove edizioni, ristampe e album inediti, diversi artisti in gara pubblicano i propri progetti tra febbraio e aprile.

Ecco l’elenco completo degli album in uscita legati a Sanremo 2026, con date e dettagli.

Nuove Proposte

Angelica Bove – Tana (Atlantic/Warner Music)

Uscito in digitale. Al momento non contiene il brano sanremese.

Album in uscita a febbraio

13 febbraio

Mara Sattei – CHE ME NE FACCIO DEL TEMPO (Epic/Sony Music)

Disponibile in digitale dal 13 febbraio senza il brano di Sanremo. Dal 27 febbraio in formato fisico completo.

25 febbraio

Maria Antonietta & Colombre – Luna di miele (Sanremo Edition)

27 febbraio

Ermal Meta – Funzioni vitali (Columbia/Sony Music)

Tommaso Paradiso – Casa Paradiso (Sanremo Edition) (Columbia/Sony Music)

Tredici Pietro – Non guardare + giù (Epic/Sony Music)

Album in uscita a marzo

6 marzo

LDA & AKA 7even – Poesie clandestine (Sony Music)

Marco Masini – Perfetto imperfetto (BMG)

13 marzo

Enrico Nigiotti – Maledetti innamorati (Columbia/Sony Music)

20 marzo

Chiello – Agonia (Island Records/Universal Music)

Album in uscita ad aprile

10 aprile

Ditonellapiaga – Miss Italia (BMG)

Leo Gassmann – Vita vera paradiso (EMI Records/Universal Music)

La Compilation ufficiale di Sanremo 2026

Arriva anche la Compilation ufficiale del 76° Festival della Canzone Italiana, in collaborazione con Radio Italia solomusicaitaliana.

Preorder dal 10 febbraio ore 12:00

Disponibile dal 27 febbraio

La raccolta contiene tutte le 30 canzoni in gara e, nella versione CD, anche i brani delle 4 Nuove Proposte. È presente inoltre il jingle ufficiale del Festival, EMIGRATO (ITALIANO) di Welo.

Formati disponibili

Doppio CD (standard)

Doppio LP vinile nero

Doppio LP versione esclusiva (vinile giallo e blu trasparente)

Tracklist CD1

I romantici – Tommaso Paradiso

Male necessario – Fedez & Marco Masini

Che fastidio! – Ditonellapiaga

Ti penso sempre – Chiello

Stupida sfortuna – Fulminacci

Uomo che cade – Tredici Pietro

Ai ai – Dargen D’Amico

La felicità e basta – Maria Antonietta & Colombre

Ogni volta che non so volare – Enrico Nigiotti

Qui con me – Serena Brancale

Le cose che non sai di me – Mara Sattei

Naturale – Leo Gassmann

Avvoltoi – Eddie Brock

Poesie clandestine – LDA & AKA 7even

Italia Starter Pack – J-Ax

Manifestazione d’amore – Mazzariello *

Nei miei DM – Blind, EL MA & Soniko *

Tracklist CD2

Magica favola – Arisa

Per sempre sì – Sal Da Vinci

Animali notturni – Malika Ayane

Stella stellina – Ermal Meta

Sei tu – Levante

Ossessione – Samurai Jay

Voilà – Elettra Lamborghini

Labirinto – Luchè

Prima che – Nayt

Tu mi piaci tanto – Sayf

Resta con me – Bambole di Pezza

Prima o poi – Michele Bravi

Ora e per sempre – Raf

Il meglio di me – Francesco Renga

Opera – Patty Pravo

Mattone – Angelica Bove *

Laguna – Nicolò Filippucci *

EMIGRATO (ITALIANO) – Welo **

* brani Nuove Proposte presenti solo nella versione CD

** bonus track, jingle ufficiale

Questo articolo sarà aggiornato in caso di nuove edizioni o ulteriori annunci legati agli artisti di Sanremo 2026.