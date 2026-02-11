Sanremo 2026, tutti gli album in uscita dei cantanti in gara

Sanremo 2026 non vive solo sul palco dell’Ariston. Come ogni anno, il Festival è anche un momento chiave per il mercato discografico: tra nuove edizioni, ristampe e album inediti, diversi artisti in gara pubblicano i propri progetti tra febbraio e aprile.
Ecco l’elenco completo degli album in uscita legati a Sanremo 2026, con date e dettagli.
Nuove Proposte
Angelica Bove – Tana (Atlantic/Warner Music)
Uscito in digitale. Al momento non contiene il brano sanremese.
Album in uscita a febbraio
13 febbraio
Mara Sattei – CHE ME NE FACCIO DEL TEMPO (Epic/Sony Music)
Disponibile in digitale dal 13 febbraio senza il brano di Sanremo. Dal 27 febbraio in formato fisico completo.
25 febbraio
Maria Antonietta & Colombre – Luna di miele (Sanremo Edition)
27 febbraio
Ermal Meta – Funzioni vitali (Columbia/Sony Music)
Tommaso Paradiso – Casa Paradiso (Sanremo Edition) (Columbia/Sony Music)
Tredici Pietro – Non guardare + giù (Epic/Sony Music)
Album in uscita a marzo
6 marzo
LDA & AKA 7even – Poesie clandestine (Sony Music)
Marco Masini – Perfetto imperfetto (BMG)
13 marzo
Enrico Nigiotti – Maledetti innamorati (Columbia/Sony Music)
20 marzo
Chiello – Agonia (Island Records/Universal Music)
Album in uscita ad aprile
10 aprile
Ditonellapiaga – Miss Italia (BMG)
Leo Gassmann – Vita vera paradiso (EMI Records/Universal Music)
La Compilation ufficiale di Sanremo 2026
Arriva anche la Compilation ufficiale del 76° Festival della Canzone Italiana, in collaborazione con Radio Italia solomusicaitaliana.
Preorder dal 10 febbraio ore 12:00
Disponibile dal 27 febbraio
La raccolta contiene tutte le 30 canzoni in gara e, nella versione CD, anche i brani delle 4 Nuove Proposte. È presente inoltre il jingle ufficiale del Festival, EMIGRATO (ITALIANO) di Welo.
Formati disponibili
- Doppio CD (standard)
- Doppio LP vinile nero
- Doppio LP versione esclusiva (vinile giallo e blu trasparente)
Tracklist CD1
- I romantici – Tommaso Paradiso
- Male necessario – Fedez & Marco Masini
- Che fastidio! – Ditonellapiaga
- Ti penso sempre – Chiello
- Stupida sfortuna – Fulminacci
- Uomo che cade – Tredici Pietro
- Ai ai – Dargen D’Amico
- La felicità e basta – Maria Antonietta & Colombre
- Ogni volta che non so volare – Enrico Nigiotti
- Qui con me – Serena Brancale
- Le cose che non sai di me – Mara Sattei
- Naturale – Leo Gassmann
- Avvoltoi – Eddie Brock
- Poesie clandestine – LDA & AKA 7even
- Italia Starter Pack – J-Ax
- Manifestazione d’amore – Mazzariello *
- Nei miei DM – Blind, EL MA & Soniko *
Tracklist CD2
- Magica favola – Arisa
- Per sempre sì – Sal Da Vinci
- Animali notturni – Malika Ayane
- Stella stellina – Ermal Meta
- Sei tu – Levante
- Ossessione – Samurai Jay
- Voilà – Elettra Lamborghini
- Labirinto – Luchè
- Prima che – Nayt
- Tu mi piaci tanto – Sayf
- Resta con me – Bambole di Pezza
- Prima o poi – Michele Bravi
- Ora e per sempre – Raf
- Il meglio di me – Francesco Renga
- Opera – Patty Pravo
- Mattone – Angelica Bove *
- Laguna – Nicolò Filippucci *
- EMIGRATO (ITALIANO) – Welo **
* brani Nuove Proposte presenti solo nella versione CD
** bonus track, jingle ufficiale
Questo articolo sarà aggiornato in caso di nuove edizioni o ulteriori annunci legati agli artisti di Sanremo 2026.