11 Febbraio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Festival di Sanremo
Condividi su:
11 Febbraio 2026

Sanremo 2026, tutti gli album in uscita dei cantanti in gara

Calendario completo delle uscite discografiche legate al Festival di Sanremo 2026, tra nuove edizioni e album inediti.

Festival di Sanremo di Oriana Meo
Album Sanremo 2026 dei cantanti in gara con date di uscita
Condividi su:

Sanremo 2026 non vive solo sul palco dell’Ariston. Come ogni anno, il Festival è anche un momento chiave per il mercato discografico: tra nuove edizioni, ristampe e album inediti, diversi artisti in gara pubblicano i propri progetti tra febbraio e aprile.

Ecco l’elenco completo degli album in uscita legati a Sanremo 2026, con date e dettagli.

Nuove Proposte

Angelica BoveTana (Atlantic/Warner Music)
Uscito in digitale. Al momento non contiene il brano sanremese.

Album in uscita a febbraio

13 febbraio
Mara SatteiCHE ME NE FACCIO DEL TEMPO (Epic/Sony Music)
Disponibile in digitale dal 13 febbraio senza il brano di Sanremo. Dal 27 febbraio in formato fisico completo.

25 febbraio
Maria Antonietta & Colombre – Luna di miele (Sanremo Edition)

27 febbraio
Ermal MetaFunzioni vitali (Columbia/Sony Music)
Tommaso Paradiso – Casa Paradiso (Sanremo Edition) (Columbia/Sony Music)
Tredici Pietro – Non guardare + giù (Epic/Sony Music)

Album in uscita a marzo

6 marzo
LDA & AKA 7even – Poesie clandestine (Sony Music)
Marco Masini – Perfetto imperfetto (BMG)

13 marzo
Enrico Nigiotti – Maledetti innamorati (Columbia/Sony Music)

20 marzo
Chiello – Agonia (Island Records/Universal Music)

Album in uscita ad aprile

10 aprile
Ditonellapiaga – Miss Italia (BMG)
Leo Gassmann – Vita vera paradiso (EMI Records/Universal Music)

La Compilation ufficiale di Sanremo 2026

Arriva anche la Compilation ufficiale del 76° Festival della Canzone Italiana, in collaborazione con Radio Italia solomusicaitaliana.

Preorder dal 10 febbraio ore 12:00
Disponibile dal 27 febbraio

La raccolta contiene tutte le 30 canzoni in gara e, nella versione CD, anche i brani delle 4 Nuove Proposte. È presente inoltre il jingle ufficiale del Festival, EMIGRATO (ITALIANO) di Welo.

Formati disponibili

  • Doppio CD (standard)
  • Doppio LP vinile nero
  • Doppio LP versione esclusiva (vinile giallo e blu trasparente)

Tracklist CD1

  • I romantici – Tommaso Paradiso
  • Male necessario – Fedez & Marco Masini
  • Che fastidio! – Ditonellapiaga
  • Ti penso sempre – Chiello
  • Stupida sfortuna – Fulminacci
  • Uomo che cade – Tredici Pietro
  • Ai ai – Dargen D’Amico
  • La felicità e basta – Maria Antonietta & Colombre
  • Ogni volta che non so volare – Enrico Nigiotti
  • Qui con me – Serena Brancale
  • Le cose che non sai di me – Mara Sattei
  • Naturale – Leo Gassmann
  • Avvoltoi – Eddie Brock
  • Poesie clandestine – LDA & AKA 7even
  • Italia Starter Pack – J-Ax
  • Manifestazione d’amore – Mazzariello *
  • Nei miei DM – Blind, EL MA & Soniko *

Tracklist CD2

  • Magica favola – Arisa
  • Per sempre sì – Sal Da Vinci
  • Animali notturni – Malika Ayane
  • Stella stellina – Ermal Meta
  • Sei tu – Levante
  • Ossessione – Samurai Jay
  • Voilà – Elettra Lamborghini
  • Labirinto – Luchè
  • Prima che – Nayt
  • Tu mi piaci tanto – Sayf
  • Resta con me – Bambole di Pezza
  • Prima o poi – Michele Bravi
  • Ora e per sempre – Raf
  • Il meglio di me – Francesco Renga
  • Opera – Patty Pravo
  • Mattone – Angelica Bove *
  • Laguna – Nicolò Filippucci *
  • EMIGRATO (ITALIANO) – Welo **

* brani Nuove Proposte presenti solo nella versione CD
** bonus track, jingle ufficiale

Questo articolo sarà aggiornato in caso di nuove edizioni o ulteriori annunci legati agli artisti di Sanremo 2026.

All Music Italia

Articoli più letti

Taratata su Canale 5, pagelle della prima puntata 1

Taratata, le pagelle della prima puntata: duetti e cover, voto per voto
Scaletta Taratata 2

Scaletta Taratata - Al Centro Della Musica: artisti, duetti e cover della prima puntata
Taratata - Al Centro Della Musica 3

Taratata: Paolo Bonolis riporta al centro del racconto televisivo la musica dal vivo
Damiano David The First Time testo significato traduzione 4

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Marcello Sacchetta, Alex Britti e Ilenia Pastorelli giudici di Amici 25 5

Amici 25, le pagelle dell’8 febbraio: Angie cresce e si avvicina al serale
Ghali e Laura Pausini alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 6

Olimpiadi Milano Cortina 2026: Ghali e Laura Pausini, due polemiche diverse, lo stesso riflesso italiano
Cantanti Sanremo 2026: nomi veri, età e analisi generazionale del cast 7

Festival di Sanremo 2026: età e veri nomi di tutti i cantanti in gara
Andrea Pucci rinuncia alla co-conduzione di Sanremo 2026 dopo le polemiche 8

Sanremo 2026, Andrea Pucci rinuncia alla co-conduzione dopo le polemiche
Paolo Bonolis a Taratata, retroscena su Sanremo 2026 con Damiano David 9

Taratata parte bene su Canale 5 e Parpiglia svela: Bonolis e Damiano David erano l’idea per Sanremo 2026
Tutti gli album italiani in uscita 2026 10

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)

Cerca su A.M.I.