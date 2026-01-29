29 Gennaio 2026
Ermal Meta annuncia “Funzioni vitali”: un nuovo album tra scrittura, immagini e ritorno al racconto

A fare da apripista il singolo “DeLorean” fuori dal 30 gennaio.

Ermal Meta nella foto stampa del nuovo progetto Funzioni vitali
Ermal Meta: Funzioni vitali è il nuovo album di inediti del cantautore: un disco che arriva con l’idea di rimettere al centro il racconto, le immagini e quella scrittura che negli anni gli ha permesso di cambiare pelle senza perdere riconoscibilità.

Fuori venerdì 27 febbraio, Funzioni vitali sarà disponibile in CD e vinile, con pre-order già attivo a questo link: ermalmeta.lnk.to/FunzioniVitali.

Il progetto arriva in un momento in cui l’artista è nel pieno della sua maturità creativa e si muove su una linea precisa: cantautorato sì, ma con un respiro più narrativo e una fotografia più larga del presente. Dentro ci sono temi personali e collettivi, dall’identità alla memoria, fino alle inquietudini del tempo in cui viviamo.

Ermal Meta torna con Funzioni vitali

Dopo Buona Fortuna (2024), dove aveva già spinto forte su affetto, vita quotidiana e introspezione, questo nuovo capitolo sembra voler allargare la prospettiva: meno “diario” e più racconto corale, con una scrittura che prova a tenere insieme fragilità e lucidità.

All’interno del disco sarà presente anche Stella stellina, brano con cui Ermal Meta partecipa alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, indicato come uno dei cuori del progetto.

DeLorean, il singolo che anticipa il disco

Ad accompagnare l’annuncio arriva anche DeLorean, in rotazione radiofonica da domani e disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il brano gioca su un immaginario comune e su un desiderio universale: quello di tornare indietro e cambiare una scelta, una parola, una traiettoria.

Ermal Meta racconta così l’idea del pezzo:

Almeno una volta nella vita abbiamo sognato di poter tornare indietro, di aggiustare le cose. Una DeLorean l’abbiamo voluta tutti. Chiudi gli occhi, puoi essere ovunque, soprattutto qui

Cover dell’album Funzioni vitali di Ermal Meta

Tracklist di Funzioni vitali

  • Droni
  • Almeno tu
  • Stella stellina
  • Levi’s 501
  • Ti verranno a chiedere di me
  • Tutto già visto
  • Spaghetti in bianco
  • DeLorean
  • Il braccialetto della fortuna
  • Funzioni vitali

 

