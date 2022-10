X Factor live. Scontro nel Roster di Ambra (che asfalta Fedez). I Santi Francesi al top

X Factor live. Gli attesissimi live sono iniziati, Ambra, Fedez, Rkomi e Dargen D’Amico non se le mandano a dire. Puntata scoppiettante…forse un po’ troppo televisione come dice Rkomi ma in fondo siamo sempre in un talent show televisivo. Quindi scopriamo cosa è successo.

Apertura in grande stile con Francesca Michielin che canta mega medley che vede coinvolti anche i giudici a ballare o a suonare come nel caso di Fedez.

Spiegazione facile facile della Michielin: due manches. In ogni manches i meno votati vanno al ballottaggio. Stessa formula di sempre insomma.

Si esibiscono in ordine nella prima manches: Gli Omini, Iako, Disco Club Paradiso, Lucrezia, Matteo Orsi, Dadà.

Alla fine della prima manches Elisa con Dardust ci mostrano un’anteprima del loro tour teatrale. Ci propongono Come te nessuno mai e Palla al centro

Seconda manches: Linda, Matteo Siffredi, I Santi Francesi, Beatrice Quinta, Joelle, Tropea

Dardust ci regala un un medley inedito estratto da Duality.

Vanno allo scontro finale Lucrezia e Matteo Siffedi, dopo un Tilt viene eliminato Matteo Siffredi

Quest’anno a scrivere le pagelle siamo in due… io e mio cugino. Mio cugino è quello che ha sempre la battuta pronta e dice le cose che tutti pensiamo ma non osiamo dire. Clicca su continua per leggere le pagelle…