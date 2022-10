Video Intervista a Dardust: Duality. il nuovo doppio album, è un nuovo genere!

Dardust è uno dei producer più acclamati degli ultimi anni ma è anche molto altro e ha deciso di dimostrarlo con Duality, il nuovo lavoro discografico in uscita venerdì 28 ottobre.

Duality è un doppio album in cui Dario Faini ha deciso di separare le sue due anime, quella acustica solo piano e quella elettronica. 20 tracce che ci ha raccontato per filo e per segno in una chiacchiera attraverso la quale sono stati sviscerati i temi di questo progetto.

Dal giappone a napoli, duality è cultura

Nella nostra video intervista Dardust ha spiegato come questo sia stato un lavoro di difficile realizzazione, nato e portato avanti nel corso di più anni, perché l’intenzione era quella di dare il perfetto esempio di quanto sia importante ogni aspetto o, per meglio dire, ogni emisfero della propria psiche e del proprio cervello. Ricordiamo che lui è laureato in psicologia, quindi questa è la sua materia di studio principale (oltre la musica).

Entrambe le parti dell’album assorbono spunti, culture e suoni provenienti da tutto il mondo. In particolar modo è la cultura orientale a essere predominante ma, come ovvio, questa si mescola in modo perfetto alla cultura italiana ed europea creando quello che, insieme, abbiamo definitivo come un nuovo genere sperimentale crossover.

Presente anche Napoli e la napoletanità, grazie anche al supporto di Davide Petrella (in arte Tropico) che in una canzone specifica, Addo Staje, ha regalato un mix di suoni che permettono di entrare appieno nella cultura e nella vita partenopea.

IL DUALITY TOUR 2023 di dardust PARTE A MARZO

Ci sarà modo di ascoltare e vedere Dardust dal vivo a partire da marzo 2023 con una serie di incontri e date del nuovo tour. Si parte dalla sua città natale, Ascoli Piceno, per poi arrivare a toccare molte città in tutta Europa. Qui le date.

Non solo, giovedì 27 ottobre Dardust sarà ospite della prima puntata dei live di X Factor al fianco di Elisa. Il Producer infatti accompagnerà la cantautrice in una serie di date molto particolari.

Ma entriamo nel mondo di Duality con questa video intervista.