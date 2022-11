X Factor: nella quarta puntata arriva Giorgia e gli inediti. Ecco tutti i testi della canzoni di X Factor Mixtape 2022

X Factor inediti testi, autori e produttori. Ci siamo, giovedì 17 novembre è il grande momento per i talent rimasti in gara nel talent show di Sky, quello in cui gli 8 artisti rimasti in gara potranno fare ascoltare al pubblico i propri inediti.

Dopo tre puntate e quattro eliminazioni tutti i team in gara hanno perso un artista del loro Roster. Matteo Orsi per il team di Dargen D’Amico, Dadà per Fedez, Iako per Rkomi e Matteo Siffredi per Ambra.

Quella in onda questa il 17 novembre sarà la quarta puntata del programma e finalmente gli artisti potranno fare ascoltare i loro inediti. Alcuni di loro li hanno già presentati in una versione tagliata tra Auditions e Bootcamp, è il caso dei Santi Francesi con Non è così male, di Lucrezia con Molecole e di Beatrice Quinta con Se$$o. Gli altri li canteranno per la prima volta.

I Disco Club Paradiso ci faranno ascoltare DCP, i Tropea spingeranno il piede su rock e sensualità con Cringe Inferno, gli Omini si scateneranno sulle note di Matto, Joélle canterà d’amore in Sopravvissuti e Linda è pronta a liberarsi con Fiori sui balconi. Uno di loro alla fine della puntata dovrà purtroppo lasciare il programma.

Tutti i brani usciranno dopo la mezzanotte e confluiranno nella nuova compilation del programma, X Factor Mixtape 2022.

Fuori per Sony Music Italy, X FACTOR MIXTAPE 2022 nasce dall’esigenza dei protagonisti di X Factor di esprimere in musica il loro percorso di crescita all’interno dello show.

Seguendo la loro urgenza artistica e il cammino personale che stanno intraprendendo insieme ai giudici, gli 8 artisti danno così continuità al racconto musicale partito nelle scorse puntate del programma e che da venerdì 18 novembre potremo ascoltare ogni volta che vorremo sulle piattaforme digitali.

Ospite di questa nuova puntata del programma sarà Giorgia. La cantautrice presenterà Normale, il suo nuovo singolo che vede anche Mahmood tra gli autori. Un brano che arriva a sei anni di distanza dall’ultimo album di inediti.

Volete conoscere tutti gli autori, i produttori e i testi degli 8 inediti di X Factor 2022? Cliccate in basso su continua.