X Factor: la storia di Matte Orsi dall’inedito Per non perderci mai più alla cover di En & Xanax

En & Xanax racconta la difficile storia d’amore, tormentata ma anche piena di speranza, tra due persone che cercano di vincere le proprie fragilità uniti. Si chiamano En & Xanax come due psicofarmaci, entrambi ansiolitici della famiglia delle benzodiazepine, usati per l’ansia e gli attacchi di panico.

Una metafora che Bersani spiegava così: “Questa canzone è tutto quello che spero: che due dubbi, insieme, facciano una forza. In un mondo che chiede di nascondere le paure, perché delle paure ci si vergogna, En e Xanax le mischiano: è un atto d’amore, una rivoluzione possibile”.

Matteo Orsi da per non perderci mai più passando a En & Xanax alle last call

Matteo Orsi classe 1997, ha 25 anni ed è uno studente originaria di Roma. La sua passione per la musica è partita nell’infanzia ma è solo negli ultimi due anni che è riuscito a dedicarcisi completamente liberandosi di un blocco… la paura di mostrare le proprie fragilità attraverso di essa. X Factor è il suo vero primo tentativo nel mondo della musica.

Alle Auditions di X Factor 16 si è presentato con un suo brano inedito, Per non perderci mai più. Standing ovation da parte del pubblico e quattro sì. È stato quindi portato avanti dal suo giudice, Dargen D’Amico, ai Bootcamp del programma e, nelle Last call, è riuscito a convincerlo di nuovo proprio grazie ad una toccante interpretazione di En & Xanax di Samuele Bersani di cui trovate il testo qui.

Matteo è un ragazzo molto sensibile e infatti dopo tutti gli esiti delle sue esibizioni è scoppiato a piangere.

PER NON PERDERCI MAI PIÙ TESTO integrale

Non vedi che stasera ho gli occhi tristi

e sono steso a terra con un whisky

mordevo la vita poi lei ha morso me

Allora abbracciami alle spalle e dimmi

che sono bello anche con i miei sbagli

mi fotto quest’attimo eterno con te

Ora sdraiati qui, ti va di fare schifo con me?

di spogliarci di tutto e far finta di ridere?

Guardare il mare è bello ma

farlo senza di te

è un pugno nello stomaco, stomaco

vivere solo con me

se piango solo è bello ma

farlo con te di più

se vuoi ti vengo a cercare a cercare ogni volta che ti senti giù

per non perderci mai più

per non perderci mai più

Siam troppo timidi per dirci basta

e ci incolliamo con le nostre labbra

che sanno di addio non puoi dire di no

Ora sdraiati qui ti, va di fare schifo lo so

di tenermi la fronte se vomito il sabato

Guardare il mare è bello ma

farlo senza di te

è un pugno nello stomaco stomaco vivere solo con me

se piango solo è bello ma

farlo con te di più

se vuoi ti vengo a cercare a cercare ogni volta che ti senti giù

per non perderci mai più

per non perderci mai più